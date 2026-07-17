Na antenie Polsatu zostanie wyemitowany "Nowy początek" - niezwykły thriller science fiction w reżyserii Denisa Villeneuve'a. To spektakularna historia o kontakcie z obcą cywilizacją, która skłania do głębokiej refleksji nad językiem, czasem i ludzkimi wyborami.

"Nowy początek": epickie widowisko sci-fi

Na ziemi lądują tajemnicze statki obcych. Do zbadania sprawy, pułkownik Weber (Forest Whitaker) zbiera elitarny zespół specjalistów, wśród których są lingwistka Louise Banks (Amy Adams) i fizyk Ian Donnelly (Jeremy Renner). Jako że ludzkość balansuje na krawędzi wojny światowej, Banks z całą ekipą ścigają się z czasem w poszukiwaniu odpowiedzi. Za sprawą niespodziewanego zwrotu wydarzeń, zagrożone jest nie tylko jej życie, ale prawdopodobnie przetrwanie całej ludzkości.

W głównych rolach wystąpili Amy Adams, Jeremy Renner oraz Forest Whitaker. Kreacja Adams została uznana za jedną z najlepszych w jej karierze - aktorka stworzyła postać spokojną, inteligentną i pełną emocji, dzięki której historia nabiera osobistego wymiaru.

Film zdobył ogromne uznanie krytyków i widzów. Otrzymał aż osiem nominacji do Oscara, w tym za najlepszy film, reżyserię i scenariusz adaptowany, a ostatecznie zdobył statuetkę za najlepszy montaż dźwięku. Produkcja otrzymała również dziesiątki innych nagród i nominacji, a serwis Rotten Tomatoes odnotował aż 94 proc. pozytywnych opinii krytyków.

"Nowy początek" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Nowy początek" zostanie wyemitowany dzisiaj, 17 lipca, o godz. 23:55 na antenie Polsatu.