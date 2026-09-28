"2012": katastroficzny film sci-fi

Pomysł na film "2012" przyszedł do głowy scenarzyście, producentowi i kompozytorowi Haraldowi Kloserowi, który od dawna pracował z Rolandem Emmerichem jako współautor scenariuszy.

"Każda cywilizacja na Ziemi posiada swoje mity związane z wszechogarniającym kataklizmem. Sprawy zaczynają nagle przybierać zły obrót, społeczeństwo coraz mniej wytwarza, a planeta zaczyna na nowo swój bieg. I tylko niektórzy z nas otrzymują drugą szansę na to, aby zapoczątkować nową kulturę, nowe społeczeństwo, nową cywilizację" - tłumaczył Kloser.

Pomysł na scenariusz zaczął się krystalizować w chwili, kiedy Kloser i Emmerich odkryli fascynujący temat, na którym mogli oprzeć swoją historię. Okazał się nim kalendarz Majów, który został ustawiony tak, aby zakończyć swój 13 cykl w dniu 21 grudnia 2012 roku - po tej dacie nie ma już nic. Nasunęło to oczywiście jednoznaczne pytanie - jeśli kalendarz nie jest kontynuowany, co nastąpi potem?

"Miliony ludzi zajmujących się różnymi dziedzinami, wierzy w to, że w 2012 roku nastąpi jakaś zasadnicza zmiana w społeczeństwie" - mówił Kloser. Właśnie różnorodność teorii, jakie pojawiły się na ten temat dostarczyła inspirację dla Emmericha i Klosera w trakcie pisania scenariusza 2012.

Kluczowym zadaniem dla reżysera dobrze znanego z takich przebojów kasowych jak "Dzień Niepodległości" czy "Pojutrze" było znalezienie sposobu na wyróżnienie 2012 spośród innych filmów katastroficznych:

"Im więcej rozmawiałem o tym z Haraldem, tym bardziej zdawałem sobie sprawę z tego, że nasz scenariusz posiada elementy, do których współcześni widzowie mogą się z łatwością odnieść. Jest w nim mnóstwo nawiązań do filozofii i polityki, które będą świetnym dodatkiem do filmu katastroficznego."

"2012": twórcy zebrali znakomitą obsadę

John Cusack wcielił się w rolę Jacksona Curtisa, pisarza, który całkowicie poświęca się swojej być może błyskotliwej, ale nie odnoszącej żadnych sukcesów powieści, przez co niszczy swoje małżeństwo. Pozostaje jednak lojalnym tatą i w krytycznym momencie udowodnia, że jest w stanie zrobić wszystko dla ocalenia rodziny. Amanda Peet zagrała byłą żonę Jacksona, Kate, utrzymującą z nim przyjacielskie stosunki, zbyt zmęczoną jednak konkurowaniem o uwagę męża z jego pracą. Kiedy płyty tektoniczne Ziemi zaczynają się przemieszczać - niszcząc tym samym Los Angeles - Jackson i jego rodzina rozpoczynają desperacką podróż, która być może pozwoli im przetrwać i ujrzeć nowy świat.

W międzyczasie, na szczytach władzy rodzi się plan. Członkowie rządu wiedzą, że nie będą w stanie ocalić całej rasy ludzkiej, ale być może uda im się ocalić garstkę ludzi, którzy otrzymają szansę stworzenia nowego społeczeństwa. Grany przez Danny'ego Glovera, prezydent Thomas Wilson bardzo szybko zdaje sobie sprawę z kryzysu, z jakim będzie musiał zmierzyć się świat - i równie szybko decyduje się utrzymać tę informację w tajemnicy, aby zapobiec zbiorowej histerii. Jego doradcy naukowemu Adrianowi Helmsleyowi - w tej roli Chiwetel Ejiofor - udaje się natomiast rozszyfrować wiadomości, jakie wysyła Ziemia i stawia sobie za cel ocalenie tak wielu ludzi, jak to tylko jest możliwe. Carl Anheuser, szef personelu prezydenta grany przez Olivera Platta, chociaż wydaje się pompatyczny i porywczy, jest równie zdeterminowany, aby ocalić jak największą część społeczeństwa - a przynajmniej tych, którzy mogą sobie na to pozwolić. Córka prezydenta Laura (Thandie Newton) jest zszokowana tym, co rząd jej ojca ukrywa przed światem, a tak naprawdę jedynym człowiekiem, który ma pojęcie o tym, co może się wydarzyć jest gospodarz programu radiowego (i być może prorok) Charlie Frost (Woody Harrelson), który przekazuje swoje przepowiednie słuchaczom.

"2012": dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

"2012" jest gigantyczną produkcją nawet jak na skalę, do której przyzwyczaił nas Emmerich. Niech dodatkową zachętą do seansu będą słowa Johna Cusacka, który tak opowiadał o filmie:

"Rozmiary tej produkcji są imponujące. Na każdej stronie scenariusza znajdowała się scena, podczas czytania której zastanawiałeś się, co Roland ma na myśli, wydawała się bowiem taka ambitna. Tym, co jest interesujące w przyglądaniu się Rolandowi na planie jest to, że nigdy nie wyrywa sobie włosów z głowy. Może znajdować się pośrodku olbrzymich dekoracji czy tuż przed zielonym ekranem, ale zawsze ma wszystko w głowie. Dokładnie wie, jak dana scena powinna wyglądać i jest w stanie dowodzić armią ludzi konieczną, aby ją zrealizować. To istne szaleństwo".

Film "2012" zostanie wyemitowany już dziś, 28 września o godzinie 20:30 w Polsacie.

Zobacz też:

Jedna Izabela Łęcka, trzy pokolenia. Tak zmieniała się bohaterka "Lalki", otwiera się w nowym oknie