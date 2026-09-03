"Pierwszy śnieg" z 2017 roku oparty został na bestsellerowej powieści Jo Nesbø. W trzymającym w napięciu thrillerze zagrała plejada gwiazd: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer, James D'Arcy i laureat Oscara J.K. Simmons.

"Pierwszy śnieg": adaptacja bestsellera Jo Nesbø. Kryminał wciąga bez reszty

Szef elitarnej ekipy detektywów Harry Hole (Fassbender) prowadzi skomplikowane śledztwo. Wraz z nadejściem zimy dochodzi do kolejnego tajemniczego zaginięcia. Detektyw boi się, że do miasta powrócił niebezpieczny sprawca. Z pomocą znakomitej rekrutki (Rebecca Ferguson) zaczyna łączyć stare sprawy kryminalne z nowymi zdarzeniami. Wie, że musi rozwiązać zagadkę zanim spadnie kolejny pierwszy śnieg.

Za reżyserię kryminału odpowiada nagrodzony statuetką BAFTA Tomas Alfredson. Za scenariusz odpowiadał duet Søren Sveistrup i Hossein Amini.

"Pierwszy śnieg" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Pierwszy śnieg" zostanie wyemitowany dziś, 3 września o godz. 22:50 w Polsacie.

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