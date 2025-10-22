Polsat dzisiaj pokaże kultową polską komedię. Od lat bawi publiczność
Ta polska komedia przedstawia nie tylko zabawne, ale i pełne zwrotów akcji przygody uwielbianych bohaterów. "Poranek kojota" od 2001 roku jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów polskiego kina, bawiąc kolejne pokolenia widzów. Dzisiaj zostanie ponownie wyemitowany w telewizji.
Film "Poranek kojota" w reżyserii Olafa Lubaszenki zyskał miano kultowego. Komedia ta jest pełna humoru, napięcia, niezapomnianych wpadek i bawi Polaków od blisko 25 lat.
"Poranek kojota" to pełna humoru komedia o perypetiach Kuby (Maciej Stuhr), młodego rysownika komiksów, który zakochuje się w Noemi (Karolina Rosińska), piosenkarce związanej z zazdrosnym Brylantem (Michał Milowicz). Gdy związek Noemi z Kubą staje się przeszkodą dla planów Brylanta, który ma długi u groźnego Dzikiego (Janusz Józefowicz), Kuba musi znaleźć sposób, by ocalić siebie i swoją miłość. W tle pojawia się również ojczym Noemi, który ma swoje plany odnośnie jej przyszłości. Kuba wpada w wir komediowych, lecz niebezpiecznych sytuacji, starając się uniknąć katastrofalnych konsekwencji.
Film w reżyserii Olafa Lubaszenki zadebiutował w kinach w 2001 roku. Od tamtego czasu zyskał status kultowego dzięki swojej oryginalnej mieszance humoru, napięcia i niezapomnianych postaci. Stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych dzieł polskiej kinematografii.
Film "Poranek kojota" będzie emitowany dzisiaj, 22 października, w Polsacie o godz. 22:00.
