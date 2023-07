Każde miasteczko ma swoje tajemnice. Boleśnie przekonuje się o tym Michał Król - przedsiębiorca, który zostaje burmistrzem. Trafia w sam środek układu, który chce go zniszczyć. Skorumpowani urzędnicy, oszustwa finansowe i medialne manipulacje stają się jego codziennością. Musi odpierać ataki tych, którym zaszedł za skórę. W pewnym momencie zaczyna bać się o życie swoje i swojej rodziny. Mimo trudności, z którymi się mierzy, nie poddaje się, pozostaje wierny swoim ideałom i działa dla dobra lokalnej społeczności. Przyjdzie mu za to jednak zapłacić wysoką cenę.

Nowy film twórców "Układu zamkniętego" wbija w fotel i trzyma w napięciu do ostatniej minuty. Choć czasem trudno w to uwierzyć, inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami. Ta historia mogła spotkać każdego z nas - zapowiada dystrybutor obrazu.

Zdjęcie "Polowanie" to nowy film twórców "Układu zamkniętego" / Rafał Pijański / Filmicon / materiały prasowe

"Polowanie": Fabularny debiut Pawła Chmielewskiego

"Historia, jaką przedstawiamy w 'Polowaniu', może zdarzyć się zawsze i wszędzie. Człowiek przeciwko grupie, jeden przeciw wszystkim to motyw filmowy stary jak świat. Wielokrotnie korzystali z niego twórcy amerykańskich thrillerów społeczno-politycznych czy nawet westernów. To, że mogłem pokazać taką archetypiczną historię dziejącą się na polskim gruncie, sprawiło mi dużą satysfakcję. Tym bardziej, że udało mi się zebrać prawdziwą aktorską ligę mistrzów" - wyjaśnia Paweł Chmielewski, reżyser, dla którego "Polowanie" jest fabularnym debiutem.

"Chcę zachęcić tym filmem widzów do tego, by bacznie przyglądali się temu, co robią samorządy w ich miastach, gminach i powiatach. Przecież od decyzji władz samorządowych zależy nasze życie. One mają bezpośredni wpływ na codzienność każdego z nas. Trzeba być czujnym, a nie biernym" - dodaje.

Film do kin w całej Polsce trafi 6 października.

Zdjęcie "Polowanie" trafi na ekrany kin 6 października / materiały prasowe

Producentem "Polowania" jest Filmikon. Koproducentami zaś: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, FINA Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, Euro Solution., New Wave Film., Dreamsound, Kinetik oraz Telewizja Polska.

Film współfinansowany jest ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Za jego dystrybucję odpowiada TVP Dystrybucja Kinowa.