Kasia Smutniak z Nagrodę Publiczności na Festiwalu Filmowym w Rzymie

Polska aktorka i reżyserka Kasia Smutniak została w weekend wyróżniona wyjątkową nagrodą. Jej film "Mustang" zdobył Nagrodę Publiczności na Festiwalu Filmowym w Rzymie.

Odbierając wyróżnienie z rąk reżysera Ferzana Ozpetka, Smutniak powiedziała ze sceny, że poczuła ogrom "miłości i wsparcia ze strony widowni" dla swojego filmu "Mustang".

"Ta historia, ten film, ten dokument został przyjęty na tym festiwalu w niesamowity sposób. Dziękuję za to" - wyznała.

Tytuł zebrał na festiwalu znakomite recenzje krytyków, którzy zwrócili uwagę na oryginalną formę filmu i jego poruszającą głębię.

O czym opowiada dokument "Mustang"?

W filmie "Mustang" artystka zabiera widzów w podróż do odległego regionu w północno-wschodnim Nepalu, z którym wiąże ją osobista, wieloletnia więź. Region ten odwiedziła po raz pierwszy w 2003 roku wraz ze swoim ówczesnym partnerem, tragicznie zmarłym Pietro Taricone. W 2016 roku założyła tam szkołę umożliwiającą dzieciom kontynuowanie nauki bez konieczności opuszczania rodzinnych stron.

"To mała szkoła na końcu świata, gdzie grupa dzieci żyje w społeczności, która uczyniła ze szczęścia naukę" - powiedziała Smutniak, odbierając Nagrodę Publiczności.

Reżyserka zapowiedziała, że cały dochód z wyświetlania filmu zostanie przekazany na rzecz tej szkoły i dzieci tam się uczących.

Polska gwiazda znana jest włoskiej publiczności nie od dziś - Kasia Smutniak buduje karierę zagranicą od wielu lat, występując m.in. w głośnej komedii "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" czy "Zapnijcie pasy". Artystka ma również zagrać Maryję w nadchodzącej kontynuacji "Pasji" w reżyserii Mela Gibsona.