Polka w namiętnym romansie Netfliksa. Jest żoną syna byłego prezydenta

Ludwika Paleta w namiętnym romansie Netfliksa

Użytkownicy Netfliksa od piątku, 17 lipca, mogą oglądać nowy film platformy. "Pragnienie" to opowieść o namiętnym romansie, który kończy się tragedią. Meksykański dramat zaledwie dzień po premierze znalazł się na pierwszym miejscu najchętniej oglądanych filmowych nowości platformy.

Jak możemy przeczytać w opisie filmu Lucero to "odnosząca sukcesy prawniczka prowadząca pozornie idealne życie, pozwala się porwać namiętnemu romansowi z młodym trenerem pływania. To, co zaczyna się jako zakazane uczucie, szybko staje się zagrożeniem dla kruchej równowagi jej małżeństwa i kariery".

W recenzji "Pragnienia" na łamach MartinCid Magazine zwrócono szczególną uwagę na to, że film nie jest tylko opowieścią o namiętności.

"To powolny thriller, tylko dla dorosłych, w którym w centrum uwagi znajduje się portret rozpadającej się rodziny, nie namiętność".

Ludwika Paleta ma polskie korzenie i pochodzi z artystycznej rodziny

Wcielająca się w główną rolę Ludwika Paleta to meksykańska aktorka o polskich korzeniach. Jest córką muzyka Zbigniewa Palety oraz malarki Barbary Paciorek. Do Meksyku wraz z rodzicami urodzona w Krakowie Ludwika przeprowadziła się w 1980 roku. Na ekranie zadebiutowała w 1989 r. w telenoweli zatytułowanej "Carrusel". Co ciekawe, na casting wybrała się bez zgody rodziców - na przesłuchanie zabrała ją jej starsza siostra.

Będąc nastolatką Ludwika Paleta zagrała w telenoweli "El Abuelo y Yo", młodzieżowej produkcji, w której wystąpił również Gael García Bernal. Później przyszły role w "Marii z przedmieścia", "Przyjaciółkach i rywalkach", "Córce przeznaczenia", "Sercu z kamienia", "Otchłani namiętności".

Prywatnie jest żoną Emiliano Salinasa, syna byłego prezydenta Meksyku. To jej drugie małżeństwo.

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