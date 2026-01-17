Urodzona w 1990 roku w Gdańsku Rani ma na swoim koncie między innymi muzykę do "Jak najdalej stąd" Piotra Domalewskiego i "Śubuka" Jacka Lusińskiego. Jej utwory możemy usłyszeć także w "Wartości sentymentalnej", która ma szansę na siedem Europejskich Nagród Filmowych, w tym za film roku.

"Jest mi bardzo miło, że mogę być częścią tego filmu, który jest […] bardzo piękny" – mówiła Rani przed rozpoczęciem ceremonii.

Na pytanie, jak polska kompozytorka została zaangażowana do filmu norweskiego twórcy, odpowiedziała szczerze: 'nie mam pojęcia". "Moja muzyka została zaproponowana, a potem też zaakceptowana. Po pierwszym spotkaniu okazało się, że mamy dużo wspólnego. To była bardzo szybka decyzja. Jestem jedyną ‘nie-Norweżką’ w tym zespole" – wspominała.

Rani zaznaczyła także, że dzieło Triera jest dla niej szczególnie ważne. "To na pewno pierwszy film, do którego napisałam muzykę, który naprawdę zawładnął moim sercem. To będzie bardzo sentymentalna wartość" – żartowała.

"Wartość sentymentalna" jednym z faworytów Europejskich Nagród Filmowych

Film Joachima Triera jest opowieścią o dwóch siostrach, Norze (Renate Reinsve) oraz Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), i ich zmaganiach z żałobą po śmierci matki. Ich życie wywróci się do góry nogami po powrocie dawno niewidzianego ojca, znanego reżysera filmowego Gustava (nagrodzony Złotym Globem Stellan Skarsgård). Jego celem jest nie tylko poprawienie relacji z córkami, ale przede wszystkim nakręcenie kolejnego filmu z Norą w roli głównej.

Oprócz muzyki "Wartość sentymentalna" ma szansę na jeszcze sześć nagród: cztery w kategoriach głównych i dwie w technicznych. Nominacja kompozytorki nie jest natomiast jedynym polskim akcentem podczas tegorocznych Europejskich Nagród Filmowych. Polska koprodukcja "Franz Kafka", którą wyreżyserowała Agnieszka Holland, otrzymała trzy nominacje: jedną dla aktora i dwie w kategoriach technicznych. Szansę na nagrodę za odkrycie roku ma z kolei Mara Tamkovich za film "Pod szarym niebem".