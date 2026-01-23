Polka nominowana do Oscara. "Jestem w kompletnym szoku"

22 stycznia poznaliśmy nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Film Chloe Zhao ma szansę na osiem statuetek. W gronie nominowanych do Oscara znalazła się Polka - Małgosia Turzańska, odpowiedzialna za kostiumy do "Hamneta".

W dniu ogłoszenia oscarowych nominacji, w krakowskim Kinie Pod Baranami odbył się wieczorem przedpremierowy pokaz filmu "Hamnet", a po nim bardzo emocjonujące spotkanie z Małgosią Turzańską, które poprowadził Tadeusz Marek z Radia Kraków.

- To jest ogromnie wzruszające. Naprawdę nie wierzę, że tu wszyscy jesteście, od cioć przyszywanych, przez przyjaciółki ze szkoły, z podstawówki, z liceum - naprawdę strasznie dziękuję. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Jestem w kompletnym szoku - mówiła ze sceny artystka.

- To w Kinie Pod Baranami zorientowałam się, że istnieje coś takiego jak kostium. W liceum miałam test z chemii, na który nie poszłam z różnych powodów. Było zimno i znalazłam się w kinie, bo nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. To była "Kika" Almodovara, a kostiumy w tym filmie są tak niesamowite, że po prostu pierwszy raz zrozumiałam, że to nie są ciuchy ze sklepu, ale że ktoś to zrobił. Więc dziękuję za tę ścieżkę kariery - stwierdziła z uśmiechem.

- Film "Hamnet" momentami jest bardzo ciężki, ale bardzo proszę, żebyście otworzyli się na niego, bo po tych niszczących momentach, on wyprowadza nas do światła. Tak więc życzę siły i dzielcie się chusteczkami, jeżeli będzie taka potrzeba. Jest jeszcze jedna rzecz... Podczas kręcenia tego filmu zmarł mój tata, więc "Hamnet" jest mi szczególnie bliski. Te emocje i próba odnalezienia siebie po utracie kogoś - to działo się w życiu osobistym i w życiu zawodowym, i jedno drugie karmiło. To naprawdę dla mnie ogromnie dużo znaczy, że dzisiaj ze mną jesteście. Dziękuję - dodała, zapowiadając seans.

Jak to się stało, że Małgosia Turzańska znalazła się w ekipie filmu "Hamnet"?

Po pokazie artystka opowiedziała m.in., jak zaczęła się jej współpraca z Chloe Zhao nad tym filmem.

- Przeczytałam książkę "Hamnet" i ona mnie bardzo poruszyła. Napisałam do Chloe i wysłałam jej mój "lookbook" - taką wiązkę emocji w wizualnej formie. Tam były zdjęcia jakichś korzeni, płynącej krwi, przeróżne abakany, elementy natury. To na nią tak podziałało, że poczuła, że ja czuję to samo co ona. I tak się to zaczęło. Bardzo szybko ustaliłyśmy, że absolutnie nie robimy biografii Szekspira, ale że odkrywamy tych dwoje ludzi, ich związek, połączenie i to, co się z nimi później dzieje.

W tym filmie jest dużo symboliki. Szczególnie, jeśli chodzi o drzewa i las. Turzańska chciała, żeby poprzez kostium aktorzy poczuli się częścią natury.

- W początkowym ujęciu, kiedy widzimy Agnes (Jessie Buckley - również nominowana do Oscara - red.) śpiącą u podnóża drzewa, ona ma na sobie suknię, a jej gorset jest zrobiony z włókien drewnianych. Choć widzowie tego nie wiedzą, chciałyśmy z Chloe, żeby Jessie poczuła, że jest jakby częścią lasu, częścią natury. Dlatego też kolorystyka jej sukien jest taka - od czerwonej, żywej jak krew, poprzez rudo-rdzawą do fioletowo-szarych, a potem znowu ta krew zaczyna krążyć, kiedy widzimy ją w teatrze The Globe. William (Paul Mescal) jest bardziej chłody w ubiorze - on jest bardziej głową, a ona tętniącym sercem.

Razem wytańczyć na planie ciężki dzień

Małgosia Turzańska odniosła się też do słynnego nagrania, które krąży po sieci, na którym widać, jak cała ekipa tańczy do piosenki "We Found Love" Rihanny i Calvina Harrisa.

- Kiedy kończyliśmy dzień zdjęciowy, kamera nie była wyłączana. Nagle rozlegała się muzyka. Za każdym razem było to coś innego, ale zawsze strasznie chwytliwego, jakieś disco, coś do szybkiego tańca. Na przykład w momencie śmierci Hamneta było tak, że on nagle podnosi się z łoża śmierci i zaczyna tańczyć - tu akurat Chleo puściła "Still Alive" Demi Lovato. Potem dołączali do tego wszyscy aktorzy i cała ekipa. To się działo co najmniej raz w tygodniu. Chodziło o rozładowanie napięcia, żeby po prostu razem wytańczyć ten ciężki dzień. Tak pracuje Chloe. To niesamowite.

Tadeusz Marek i Małgosia Turzańska na spotkaniu po pokazie filmu "Hamnet" INTERIA.PL

Podczas spotkania dziennikarka Interii zapytała, w jaki sposób artystka dowiedziała się, że otrzymała nominację do Oscara i jak zareagowała na tę wiadomość?

- Wyglądało to tak, że stałam przy stole z dwoma komputerami. Na jednym monitorze były ogłaszane nominacje, na drugim mój mąż i dwie przyjaciółki z Nowego Jorku. Obok mnie stała moja mama, która w jednej ręce trzymała szampana, a w drugiej kij. W razie gdyby się nie udało i gdybym zrobiła się za smutna, to mama by mi to wybiła z głowy. Byłam w kompletnym szoku, ale bardzo szczęśliwa - wyznała Turzańska.

Kostiumografka przyznała również, że ekipę rozczarował brak nominacji za zdjęcia dla Łukasza Żala.

- Wszyscy byli bardzo zaangażowani. Czuliśmy się specjalnie, tworząc ten film. To frustrujące, że Łukasz nie dostał nominacji, bo uważam, że próbował oddać ducha tej prostej historii i to się udało.

materiały prasowe

"Hamnet": o czym to jest film?

"Hamnet" jest adaptacją bestsellerowej powieści Maggie O'Farrell, współautorki scenariusza filmu. Ten wzruszający obraz, opowiadający o żałobie Williama Szekspira i jego żony po stracie ukochanego dziecka oraz o tym, jak powstał "Hamlet", od pierwszego pokazu stał się najczęściej komentowanym filmem sezonu.

"Hamnet" to najnowsze dzieło reżyserki Chloé Zhao, która zdobyła Oscary za najlepszy film i reżyserię "Nomadland" w 2020 roku. Film wyprodukowali Sam Mendes i Steven Spielberg.

"Hamnet" został nagrodzony już Złotymi Globami za najlepszy film dramatyczny i główną rolę Jessie Buckley. Odbierając statuetkę, aktorka podziękowała polskiej ekipie, przede wszystkim mistrzowi sprzętu, który gotował na planie zupę gulaszową. "W czasie zdjęć Tomasz zaczął znikać. Pewnego dnia znalazłam go za jego przyczepą. Kroił ziemniaki, cebulę i mięso. Przywiózł z Polski swój ogromny garnek i robił zupę. Ta szybko pojawiła się na planie. I była pyszna. Tomasz, dziękuję ci za przywiezienie tego garnka" - śmiała się Buckley. Małgosia Turzańska podczas spotkania w Kinie Pod Baranami przyznała, że również jadła tę pyszną zupę.

Czy Małgosia Turzańska otrzyma Oscara, dowiemy się w nocy z 15 na 16 marca. Film "Hamnet" w polskich kinach od 23 lutego.