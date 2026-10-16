Polka dokonała tego 48 lat temu. Była zaledwie trzecią kobietą na świecie

Tego samego dnia weszli na szczyt

16 października 1978 roku Wanda Rutkiewicz zapisała się w historii światowego himalaizmu, zdobywając Mount Everest. Jako pierwsza Polka, pierwsza Europejka i trzecia kobieta na świecie, stanęła na najwyższym szczycie Ziemi udowadniając, że odwaga, determinacja i konsekwencja pozwalają realizować nawet najbardziej ambitne marzenia.

Tego samego dnia kardynał Karol Wojtyła, prywatnie miłośnik gór, został wybrany na papieża Jana Pawła II. Rok później, podczas spotkania z himalaistką, powiedział: "Dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia weszliśmy tak wysoko".

Po 48 latach od tego wielkiego osiągnięcia jej niezwykła historia pozostaje inspiracją dla kolejnych pokoleń. Już w 2027 roku opowie o niej film fabularny "Wanda".

Wanda Rutkiewicz należała do najwybitniejszych postaci polskiego himalaizmu. Jej wejście na Mount Everest stało się nie tylko osobistym triumfem, lecz także ważnym momentem w historii kobiecej eksploracji najwyższych gór świata. W czasach, gdy wspinaczka wysokogórska pozostawała zdominowana przez mężczyzn, Rutkiewicz konsekwentnie realizowała własne cele.

Jej droga na szczyt była świadectwem odwagi, ambicji i niezależności. Rutkiewicz nie tylko zdobywała góry, lecz także zmieniała sposób myślenia o roli kobiet w świecie alpinizmu i himalaizmu. Do dziś pozostaje symbolem determinacji oraz odwagi.

"Wanda": Fabuła

Lata 70. Wanda Rutkiewicz (Katarzyna Wajda) zamierza dokonać czegoś, co dla wielu wydaje się niemożliwe: zorganizować kobiecą wyprawę na niezdobyty szczyt Gaszerbrum III w Karakorum, sięgający niemal ośmiu tysięcy metrów. Gdy przedstawiciele zdominowanego przez mężczyzn środowiska himalaistycznego próbują zablokować jej plany, Wanda rozpoczyna walkę nie tylko o możliwość zdobycia góry, lecz także o prawo kobiet do wyznaczania własnych celów.

Wraz z niepokorną Haliną (Julia Kijowska) i grupą wybitnych wspinaczek tworzy zespół, który ma szansę przejść do historii. Droga do celu prowadzi jednak przez labirynt politycznych układów, osobistych poświęceń i nieustannego podważania ich kompetencji. W górach napięcie narasta. Choroby, konflikty i bezlitosne warunki wystawiają na próbę solidarność zespołu, a także przywództwo Wandy. Im bliżej szczytu, tym wyższa staje się cena sukcesu. Wyprawa zmienia się w walkę o przetrwanie i możliwość życia na własnych zasadach.

Katarzyna Wajda jako Wanda Rutkiewicz

Reżyserem filmu "Wanda" jest Adrian Panek, twórca nagradzanych na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni filmów "Simona Kossak" i "Wilkołak" oraz "Kolorów zła. Czerwień". W roli Wandy Rutkiewicz występuje Katarzyna Wajda ("Odwilż", "Jesteś Bogiem"). Towarzyszą jej Julia Kijowska ("Dom dobry"), Vanessa Aleksander ("Król dopalaczy"), Zuzanna Galewicz ("Biała odwaga"), Wiktoria Gorodeckaja ("Profilerka") oraz Dorota Pomykała ("Kobieta na dachu"). W obsadzie znaleźli się również Piotr Witkowski ("Vinci 2"), Hubert Miłkowski ("Piekło kobiet"), Jan Frycz ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy"), Marcin Czarnik ("Broad Peak") i Robert Gonera ("Simona Kossak").

Producentem filmu jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, odpowiedzialna w ostatnich latach za produkcję takich tytułów jak "Przez ścianę", "Czerwone maki", "Vinci 2", "U Pana Boga w Królowym Moście".

Za dystrybucję filmu odpowiada Kino Świat, jeden z czołowych dystrybutorów filmowych w Polsce, należący do międzynarodowej grupy STUDIOCANAL, specjalizujący się we wprowadzaniu na ekrany kin zarówno największych polskich produkcji, jak i zagranicznych hitów.