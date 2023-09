Premier Mateusz Morawiecki o filmie "Zielona granica": Haniebne

Szef rządu podczas transmisji live w mediach społecznościowych odniósł się do filmu "Zielona granica" . Podczas nagrania w cyklu "#kameraUpremiera" Morawiecki wyraził przekonanie, że "jest to bardzo smutna produkcja filmowa".

"Tak naprawdę ten film robi z nas Polaków bandę ciemniaków, prymitywów, ludzi, którzy nie zasługują na jakikolwiek szacunek" - ocenił.

"Pani Holland, drodzy zwolennicy Platformy Obywatelskiej i ci, którzy popieracie ten film. Polacy są wspaniałym i dumnym narodem, zasłużyli na najwyższy medal, (...) za swoją historię, ale i za swoją postawę ostatnich dwóch lat" - wskazał Morawiecki. Wymienił w tym kontekście m.in. "zdecydowany odpór wobec (Aleksandra-PAP) Łukaszenki na wschodniej granicy i fantastyczne przyjęcie ponad 2 mln Ukraińców pod swój dach".

Tymczasem - jak kontynuował "pani Holland chce pokazać tym filmem, że jesteśmy rasistami, że przyjęliśmy tych ludzi pod swój dach, ponieważ byli nam podobni kulturowo i tylko, dlatego". "Nie, my przede wszystkim rozumiemy politykę, geopolitykę. Polacy rozumieją, jaka jest waga wojny na Ukrainie i dlatego zrobiliśmy to. Z potrzeby serca, ale także kalkulacji politycznych. Polacy świetnie rozumieją, co leży w naszym interesie" - powiedział premier.

"Tym filmem pani Holland i Platforma Obywatelska, (Donald-PAP) Tusk zasługują na najwyższe potępienie, ponieważ ten film to na dobrą sprawę apogeum pedagogiki wstydu, tego wszystkiego, co było tak haniebne i hańbiące we wszystkich działaniach mediów trzeciej RP, pseudoelit III RP" - ocenił Morawiecki.

Dodał, że jest dużo negatywnych opinii pod zwiastunem filmu w internecie. "Ponad 40 tys. negatywnych reakcji pod trailerem filmu w sieci. Bardzo słaba frekwencja w kinach. To oznacza, że Polacy poznają się na fałszu, oszczerstwach, na oczernianiu, na steku obelg i na pluciu nam w twarz, bo to nawet nie jest już plucie na polskie buty, tylko obraza polskiego munduru, obraza funkcjonariuszy" - ocenił.

Wiceminister Tomasz Rzymkowski o filmie "Zielona granica": Paszkwil

Film Agnieszki Holland "Zielona granica" to paszkwil przygotowany po to, by uderzyć w wizerunek Polski - ocenił na łamach poniedziałkowego "Naszego Dziennika" wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.

Jego zdaniem największe starty film przyniesie na arenie międzynarodowej. "To jest kontynuacja pedagogiki wstydu. Aby dalej upokarzać nasz naród, ośmieszać, pokazywać w krzywym zwierciadle, mistyfikować fakty i sprzedawać fałszywą narrację" - wskazał.

Wiceminister wyraził przekonanie, że "o tego typu produkcjach filmowych nie powinno się za dużo rozmawiać, żeby nie nadawać im niepotrzebnego rozgłosu".

"Temu filmowi towarzyszy duże zaangażowanie polityczne. Z jednej strony, służy jako materiał propagandowy dla opozycji. Z drugiej strony, dla rządu oraz wszystkich świadomych Polaków, którzy szanują wysiłek służb mundurowych, ten film jest skrajnie obraźliwy. To jest propagandówka w stylu kinematografii III Rzeszy" - ocenił. (PAP)

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot o "Zielonej granicy": Propaganda

Film "Zielona granica" może się podobać tylko zamkniętej, hermetycznej, niewielkiej banieczce warszawskich lewicowo-liberalnych środowisk - ocenił w poniedziałek w Programie Pierwszym Polskiego Radia szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot.

"Wszystko, co wcześniej reżyser (Agnieszka) Holland w swoich filmach przedstawiała, tutaj jest sprowadzone do prostackiej propagandy" - powiedział prezydencki minister.

"Mało kto pamięta, że 82 lata temu, również w czasie wojny, odbył się festiwal filmowy w Wenecji" - zauważył Szrot. Przypomniał, że film "Heimkehr" w 1941 r. otrzymał puchar włoskiego Ministerstwa Kultury. "Polscy żołnierze i urzędnicy są w nim przedstawieni jako psychopaci, którzy znęcają się nad mniejszością narodową niemiecką. Te wydarzenia też były wtedy przedstawiane jako relacja paradokumentalna" - zaznaczył szef Gabinetu Prezydenta.

Według Szrota "Zielona granica" Agnieszki Holland obraża polskich strażników granicznych i mieszkańców przygranicznych miejscowości. "Myślę, że to może się podobać tylko zamkniętej, hermetycznej, niewielkiej banieczce warszawskich lewicowo-liberalnych środowisk. Cała reszta Polski zareaguje na to oburzeniem i odrzuceniem całego tego przekazu" - wskazał.

Zdjęcie Agnieszka Holland z Nagrodą Specjalną za film "Zielona granica" / Gian Mattia D'Alberto/LaPresse/Shutterstock / East News

Minister Piotr Gliński o "Zielonej granicy": Manipulacja

Ten film jest zrobiony po to, żeby był narzędziem walki politycznej - powiedział o filmie "Zielona granica" minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Dodał, że "Polacy tego nie kupią i nie dadzą się nabrać na tak oburzającą manipulację polityczną".

Szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego podczas wyemitowanego w poniedziałek wywiadu w Radiu Łódź był pytany m.in. o film Agnieszki Holland "Zielona granica".

"Ten film jest zrobiony po to, żeby był narzędziem walki politycznej. O tyle jest to dodatkowo rzecz przerażająca, że wybitna artystka zrobiła słaby film tylko po to, żeby przyczynić się do jakiegoś wyniku politycznego. Dodatkowo popisała się brakiem zupełnego rozeznania w sprawach politycznych, bo przysłużyła się drugiej stronie. Nie zdawała sobie sprawy, że tego rodzaju propaganda, w sytuacji, kiedy Polska jest zaatakowana i mamy od ponad dwóch lat wojnę hybrydową u polskich granic, na pewno nie przyniesie dobrego rezultatu dla niej i jej pomysłów politycznych, czy jej opcji politycznej" - podkreślił Gliński.

Dodał, że "Polacy tego nie kupią i nie dadzą się nabrać na tak oburzającą manipulację polityczną".

Minister kultury przyznał, że mówi to z przykrością, bo - jak zaznaczył - wobec rządzących przez celebrytów od dawna stosowany jest szantaż emocjonalny i moralny. "Tymczasem my musimy się kierować odpowiedzialnością i moralnością, która odwołuje się do etyki odpowiedzialności właśnie. Polityk ma obowiązek myśleć o państwie z punktu widzenia odpowiedzialności, czyli na przykład podstawowym obowiązkiem każdego państwa jest obrona granic. Niezależnie, kto te granice przekracza i atakuje, najważniejsze jest, żeby ich bronić. Żeby w cywilizowany sposób bronić bezpieczeństwa swojej wspólnoty narodowej" - tłumaczył.

Jak podkreślił, Polska nie może ulegać wojnie hybrydowej i temu, co wymyślił Putin z Łukaszenką.

Film "Zielona granica" miał swoją premierę 5 września podczas 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji i został uhonorowany Nagrodą Specjalną jury.

"Film opowiada o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Przedstawia odpowiedzi polityków, sił zbrojnych, uchodźców, aktywistów i mieszkańców regionu na to wyzwanie. Zależało nam, by uchwycić ten temat w całej jego złożoności. Chcieliśmy również udzielić głosu tym, którzy są go pozbawieni" - powiedziała Agnieszka Holland podczas konferencji na festiwalu w Wenecji. "Nie chcieliśmy uprawiać propagandy sprawiedliwości. Zależało nam, by film odzwierciedlał, jak trudne są wybory, których dokonujemy" - mówiła.