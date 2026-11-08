Polish Film Festival Prague 2026: polscy goście na festiwalu w Pradze

Polish Film Festival Prague: goście specjalni na festiwalu w Pradze

Polish Film Festival Prague to impreza promująca polskie kino w Czechach. Festiwal rozpoczyna się 9 listopada i potrwa sześć dni. Wiadomo, jacy polscy goście pojawią się w stolicy Czech.

Do Pragi przyjadą, aby spotkać się z festiwalową publicznością tacy artyści, jak:

Karolina Rzepa - aktorka grająca w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Maciej Sobieszczański - reżyser filmu "Przez ścianę"

Martyna Byczkowska i Kaja Zalewska - reżyserki filmu "La Petite Mort"

Łukasz Ronduda - reżyser filmu "Powiedz mi, co czujesz"

Emilia Śniegoska - reżyserka dokumentu "Kumotry"

Grzegorz Gajewski - reżyser dokumentu "Werniks. Z Beksińskim po drodze".

Polish Film Festival Prague: nowe polskie kino

Znane są również filmy, które podczas tegorocznej edycji festiwalu zobaczy praska publiczność. Poza tytułami, po których odbędą się spotkania z twórcami, widzowie obejrzą również takie produkcje, jak: "Dziki, dziki wschód" (reż. Jan Holoubek), "Nasza rewolucja" (reż. Piotr Domalewski), "Dom dobry" (reż. Wojtek Smarzowski), "Czas, który nie nadszedł" (reż. Julia Rogowska), "Pojedynek" (reż. Łukasz Palkowski), "Syrenka Picassa" (reż. Janusz Zaorski), "Zima pod znakiem wrony" (reż. Kasia Adamik).

Festiwal ma formę konkursową. Na czele jury zasiądzie wybitny reżyser Filip Bajon, autor tak głośnych produkcji, jak "Kamerdyner" czy "Magnat".

Festiwal otworzy pokaz filmu "Lalka", otwiera się w nowym oknie Macieja Kawalskiego. W nowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa wystąpiły gwiazdy polskiego kina, m.in. Marcin Dorociński (jako Stanisław Wokulski), Kamila Urzędowska (jako Izabela Łęcka) oraz Marek Kondrat, Maja Komorowska, Krystyna Janda, Maria Dębska, Andrzej Seweryn czy Borys Szyc.

Polish Film Festival Prague od 9 listopada

Organizatorzy festiwalu od lat prezentują polską twórczość praskiej publiczności. Początkowo były to pokazy filmów, z biegiem lat wydarzenie rozrosło do spotkań różnych dziedzin: kina, teatru, literatury i sztuki.

Polish Film Festival Prague odbędzie się w dniach 9-15 listopada w stolicy Czech. To już 13. edycja tej imprezy.