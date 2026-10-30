Polish Film Festival Prague 2026: Bajon na czele jury, co w programie?

Polish Film Festival Prague 2026: "Lalka" na otwarcie

Polish Film Festival Prague to impreza promująca polskie kino w Czechach. Festiwal rozpocznie się 9 listopada i potrwa sześć dni. Znane są już filmy, które zobaczy praska publiczność. Festiwal otworzy "Lalka", otwiera się w nowym oknie Macieja Kawalskiego, nowa filmowa ekranizacja powieści Bolesława Prusa.

"Polskie kino ma wielką moc zadawania pytań, a jednocześnie łączenia - tak jak niegdyś czechosłowacka nowa fala. I właśnie o to chodzi nam na naszym festiwalu" - mówił w 2025 roku na otwarciu Polish Film Festival Prague dyrektor tej imprezy, Vavřinec Menšl.

Pomysł na festiwal narodził się w 2014 roku. "Brakowało mi w Pradze, w Czechach, filmów, które oglądałem na polskich festiwalach. Było mi żal, że nie mogę podzielić się nimi z moimi przyjaciółmi. I tak, krok po kroku, wszystko rozrosło się w festiwal, który dziś ma charakter konkursowy i jest największą prezentacją polskiego kina w Pradze" - dodaje.

Co w programie? Dużo nowych polskich filmów

Podczas tegorocznej edycji festiwalu widzowie będą mogli obejrzeć między innymi takie filmy, jak:

"Przez ścianę", otwiera się w nowym oknie, reż. Maciej Sobieszczański

"Dziki, dziki wschód", otwiera się w nowym oknie, reż. Jan Holoubek

"Nasza rewolucja", otwiera się w nowym oknie, reż. Piotr Domalewski

"Powiedz mi, co czujesz", otwiera się w nowym oknie, reż. Łukasz Ronduda

"Czas, który nie nadszedł", otwiera się w nowym oknie, reż. Julia Rogowska

"Kumotry", otwiera się w nowym oknie, reż. Emilia Śniegowska

"Lalka", otwiera się w nowym oknie, reż. Maciej Kawalski.

Część z tych tytułów było premierowo pokazywanych podczas tegorocznego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film Macieja Sobieszczańskiego "Przez ścianę", otwiera się w nowym oknie zdobył tam Złote Lwy.

Festiwal ma formę konkursową. Na czele jury zasiądzie wybitny reżyser Filip Bajon, autor takich filmów, jak "Magnat", "Przedwiośnie", "Kamerdyner", "Aria dla atlety" czy "Śluby panieńskie".

W ramach Polish Film Festival Prague, po pokazach filmowych, zaplanowano spotkania z twórcami, które poprowadzą dziennikarze i krytycy: Artur Zaborski, otwiera się w nowym oknie i Jerzy Armata.

Pierwszego dnia festiwalu, 9 listopada, odbędzie się wernisaż wystawy "The Shadows of Sounds", prezentującej czarno-białe fotografie, których bohaterami są muzycy związani ze światem kina, m.in. Marcin Masecki, Mikołaj Trzaska czy Grzegorz Turnau. Autorem zdjęć jest krytyk filmowy i dziennikarz Rafał Pawłowski, otwiera się w nowym oknie.

Polish Film Festival Prague od 9 listopada

Organizatorzy festiwalu od lat prezentują polską twórczość praskiej publiczności. Początkowo były to pokazy filmów, z biegiem lat wydarzenie rozrosło do spotkań różnych dziedzin: kina, teatru, literatury i sztuki.

Polish Film Festival Prague odbędzie się w dniach 9-15 listopada w stolicy Czech. To już 13. edycja tej imprezy.