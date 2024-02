Policja przeszukała dom słynnego aktora. Szokujące znalezisko

Alain Delon: Policja w domu aktora

Broń znaleziono w posiadłości Alaina Delona w regionie Loiret w centralnej części Francji. Dom został przeszukany po nakazie prokuratora gminy Montargis, w ramach nowego śledztwa, dotyczącego konfliktu ciężko chorego obecnie aktora z jego trójką dzieci: Anthonym, Anouchką i Alainem-Fabienem.



Podczas przeszukania odkryto także strzelnicę.

Sąd w Montargis poinformował o konfiskacie broni i oświadczył, że Delon nie posiadał na nią żadnego pozwolenia. "Aktor usłyszał zarzuty posiadania niezarejestrowanej broni palnej" - oświadczył Jean-Cedric Gaux, naczelny prokurator Montargis.

Alain Delon żegna się ze światem. Spór między dziećmi aktora

Przypomnijmy, że od dłuższego czasu Delon zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2019 roku doznał wylewu, po którym trafił do kliniki w Szwajcarii. Wielokrotnie podkreślał, że jeśli zajdzie taka konieczność, to nie zawaha się przed zastosowaniem eutanazji. Jego zdaniem, "od pewnego momentu człowiek ma prawo odejść spokojnie, bez przechodzenia przez szpitale, zastrzyki i inne rzeczy". "Jestem za godną śmiercią" - dodał. Słowa aktora potwierdził dwa lata temu jego syn, Anthony, który w rozmowie z radiem RTL powiedział, że jego ojciec chce się poddać eutanazji, a on jest gotowy mu w tym pomóc.



Sam Alain wypowiedział potem słowa, które wiele osób odebrało jako swoiste pożegnanie ze światem: "Chciałbym podziękować wszystkim, którzy towarzyszyli mi przez lata i byli dla mnie wsparciem. Mam nadzieję, że kolejne pokolenia aktorów znajdą we mnie przykład nie tylko zawodowy, ale także życiowy, pomiędzy zwycięstwami i porażkami. Dziękuję wam".



Krótko po tym głos wziął młodszy syn aktora, Fabien, który stanowczo zaprzeczył, by jego ojciec planował zakończyć swoje życie. "Cóż, zwykle tego nie robię, ale w tej chwili wymyka się to spod kontroli. Od ponad dwóch tygodni czytam w wiadomościach i komentarzach, że mój ojciec zakończy swoje życie przez eutanazję. To nie jest prawda" - napisał na Instagramie. Fabien Delon podkreślił, że dostrzega znaczącą różnicę pomiędzy pomocą w śmierci a odłączeniem od aparatury, gdy bliska osoba jest w stanie śpiączki.

Wygląda na to, że od tej pory wewnętrzne nieporozumienia wśród rodziny Delon tylko narosły. Od końca stycznia aktor znajduje się pod ochroną sądową i ma wyznaczonego przedstawiciela prawnego, odpowiedzialnego za pomoc w sporze z dziećmi. To podczas jego wizyty okazało się, że w domu aktora jest broń palna, w związku z czym śledczy zdecydowali o przeszukaniu posesji.