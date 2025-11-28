Polak u boku hollywoodzkich gwiazd. Takich filmów już się prawie nie robi

Dariusz Wolski: "Norymberga" to film oparty na aktorach

"Norymberga" przenosi widza do roku 1945, w sam środek pierwszego w historii procesu za zbrodnie wojenne. W centrum opowieści znajduje się konfrontacja Hermanna Göringa ( Russell Crowe ) z Douglasem Kelley'im ( Rami Malek ), amerykańskim psychiatrą sądowym, który próbuje zrozumieć logikę nazistowskich zbrodni. Obok nich pojawiają się inne gwiazdy kina: Michael Shannon i Richard E. Grant.

Dariusz Wolski nie ukrywa, że wejście w ten świat wymagało powrotu do własnej pamięci - tej wyniesionej z domu z czasów PRL-u, z opowieści rodziców i dziadków.

"Dorastałem w cieniu wojny. To było we mnie bardzo silne. A jednocześnie po wyjeździe do Ameryki przez lata chciałem od tego uciec. Ten film pojawił się w momencie, kiedy mogłem już spojrzeć na tę historię spokojnie, bez politycznych filtrów" - przyznaje operator.

To właśnie wejście w tę emocjonalną przestrzeń pozwoliło mu stworzyć zdjęcia surowe, realistyczne, a jednocześnie pełne napięcia. W filmie niemal nie ma efektów komputerowych. Za oknami wstawiono jedynie ruiny miasta, pojawia się jeden samolot - reszta to praca scenografii i światła. W sali sądowej - odtworzonej z fotograficzną dokładnością - zawisły lampy identyczne jak te, których używano podczas rzeczywistego procesu.

"To film oparty na aktorach. Nie na CGI. Nie na potworach z komputera. Wszystko jest kręcone naprawdę" - podkreśla Wolski.

Bez niego by ten film nie powstał

W "Norymberdze" Wolski po raz kolejny w swojej karierze wycofuje kamerę i pozwala aktorom grać. Russell Crowe, którego Wolski poznał dopiero na planie, wnosi do roli Göringa potworną charyzmę i zimno.

Rami Malek - powściągliwość i napięcie. Ich relacja jest mroczna, duszna, rozpięta między fascynacją a odrazą.

"Crowe był związany z tym filmem od początku. Gdyby odpuścił, projekt by się rozsypał. To dzięki niemu 'Norymberga' w ogóle powstała" - zdradza Wolski.

"Norymberga" to historia o tym, jak człowiek próbuje zmierzyć się ze złem, które nie mieści się w żadnej ramie. I o tym, jak świat - tuż po II wojnie - po raz pierwszy próbował nadać mu prawną, moralną i ludzką nazwę. Film w kinach od 28 listopada.