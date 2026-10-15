"Katastrofa w duecie": kumpelska opowieść w Apple TV. Polski aktor błyszczy u boku hollywoodzkich gwiazd

Głównym bohaterem filmu "Katastrofa w duecie" ("Mayday") jest pilot amerykańskiej Marynarki Wojennej, porucznik Troy "Assassin" Kelly (Ryan Reynolds). Zostaje wysłany na tajną misję na terytorium Rosji w kluczowym okresie zimnej wojny. Operacja kończy się katastrofą, a on zostaje na terytorium wroga. Trafia na niego Nikołaj Ustinov (Kenneth Branagh), były agent KGB i zagorzały miłośnik amerykańskiej kultury. Czy zawarty między nimi sojusz zdoła ocalić Troya i stanie się początkiem wyjątkowej relacji, której żaden z nich się nie spodziewał?

U boku Reynoldsa i Branagha, w obsadzie znaleźli się także Maria Bakalova, David Morse i inni. W postać rosyjskiego złoczyńcy, który próbuje dopaść Troya i Nikołaja wcielił się wspomniany Marcin Dorociński.

Kenneth Branagh zachwycony Marcinem Dorocińskim. "Prawdziwa gwiazda filmowa i dobry człowiek"

Dla Polaka to kolejna rola w międzynarodowym hicie. Wcześniej oglądaliśmy go m.in. w serialach "Gambit królowej", "Wikingowie: Walhalla" oraz filmach "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" czy "Okup".

Kenneth Branagh udzielił niedawno wywiadu dla "Dzień dobry w TVN", w którym promował "Katastrofę w duecie" i opowiadał o kulisach powstania. W trakcie rozmowy nie mogło zabraknąć polskiego wątku i pytania o przebieg współpracy z Dorocińskim. Legendarny brytyjski aktor mówił o Polaku w samych superlatywach.

"Marcin jest bardzo silny i bardzo przystojny. [...] Prawdziwa gwiazda filmowa i też dobry człowiek, który ciężko pracował i był bardzo przygotowany. Problem miał tylko wtedy, kiedy musiał przegrać. Nie chciał przegrywać. Na pewno nie chciał po prostu zawieść Polski" - mówił oczarowany Branagh.

"Wspaniale się z nim współpracowało, polubiliśmy się. W filmie jest fantastyczny, bo żeby coś takiego wyszło, potrzeba świetnego, czarnego charakteru. A Marcin jest silny, seksowny, inteligentny i niebezpieczny" - zachwalał Polaka.

Maria Bakalova, Kenneth Branagh i Ryan Reynolds w filmie "Katastrofa w duecie" Apple TV+ materiały prasowe

Dorociński także nie ukrywał podekscytowania możliwością współpracy z tak cenionymi gwiazdami światowego kina.

"Mam taką małą refleksję. Warto było nagrać (i przegrać) te 1200 self-tape'ów, zacisnąć zęby i nie poddawać się, aby teraz być w kalendarzówce numerem 3. Bo kiedy numerem jeden jest Ryan Reynolds, a numerem dwa sir Kenneth Branagh, to chyba lipy nie ma?" - przekazał w mediach społecznościowych po zakończeniu zdjęć na planie.

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