Marcin Dorociński od lat udowadnia, że polscy aktorzy mogą z powodzeniem odnajdywać się w międzynarodowych produkcjach. Wystąpił już w "Gambicie królowej", "Wikingach: Walhalli" oraz widowisku "Mission: Impossible - Dead Reckoning". Kolejnym ważnym krokiem w jego karierze okazała się "Katastrofa w duecie", w której spotkał się na planie z Ryanem Reynoldsem i Kennethem Branaghem.

To właśnie drugi z wymienionych aktorów postanowił opowiedzieć o współpracy z Polakiem. Jego słowa mogą zaskoczyć nawet największych fanów Dorocińskiego.

Kenneth Branagh zachwycony Marcinem Dorocińskim. Tak go ocenił

"Katastrofa w duecie" to rozgrywająca się w czasach zimnej wojny opowieść o amerykańskim pilocie, który po nieudanej misji zostaje uwięziony na terytorium wroga. Nieoczekiwanie pomaga mu były agent KGB, grany przez Kennetha Branagha. Marcin Dorociński wciela się natomiast w rosyjskiego przeciwnika, który próbuje pokrzyżować plany bohaterów.

W rozmowie z "Dzień dobry TVN" Branagh nie ukrywał, że polski aktor zrobił na nim ogromne wrażenie. Docenił nie tylko jego umiejętności, ale również podejście do pracy.

"Prawdziwa gwiazda filmowa i też dobry człowiek, który ciężko pracował i był bardzo przygotowany" - mówił o Dorocińskim.

Brytyjczyk przyznał również, że szybko znaleźli wspólny język. Podkreślił, że przekonujący czarny charakter jest jednym z najważniejszych elementów tego typu opowieści. Jego zdaniem Polak doskonale sprostał temu zadaniu.

Marcin Dorociński nie chciał przegrywać? Branagh zdradził szczegół

Wśród komplementów znalazło się też miejsce na zabawną anegdotę. Branagh zauważył, że jego ekranowy przeciwnik wyjątkowo niechętnie godził się z porażką.

"Problem miał tylko wtedy, kiedy musiał przegrać. Nie chciał przegrywać. Na pewno nie chciał po prostu zawieść Polski" - opowiadał z humorem.

Sam Dorociński również nie ukrywał, jak wiele znaczył dla niego udział w produkcji. Po zakończeniu zdjęć podzielił się refleksją na temat swojej drogi do międzynarodowego kina. Przyznał, że wcześniej nagrał około 1200 castingowych self-tape'ów, które nie przyniosły mu upragnionych ról.

"Mam taką małą refleksję. Warto było nagrać (i przegrać) te 1200 self-tape'ów, zacisnąć zęby i nie poddawać się, aby teraz być w kalendarzówce numerem 3" - napisał w mediach społecznościowych.

A skoro pierwsze dwa miejsca zajmowali Ryan Reynolds i sir Kenneth Branagh, polski aktor miał powody do satysfakcji. Jak sam żartobliwie zauważył, "to chyba lipy nie ma?".

Maria Bakalova, Kenneth Branagh i Ryan Reynolds w filmie "Katastrofa w duecie" Apple TV+ materiały prasowe

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