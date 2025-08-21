Połączyła ich wielka miłość. Od popularnego aktora jest młodsza aż o 18 lat

Paul Wesley: od wampirów do eksploracji kosmosu

Paul Wesley po raz pierwszy pojawił się w operze mydlanej "Inny świat". W jego filmografii znajdują się także takie tytuły jak "Siła spokoju", "Prawo i porządek" czy "Kryminalne zagadki Miami", "Poślubione armii", "24 godziny". Zagrał również w telewizyjnym dramacie HBO Agnieszki Holland "Strzał w serce" i serialowej antologii "Opowiedz mi bajkę". Największą sławę zyskał oczywiście dzięki roli Stefana w "Pamiętnikach wampirów".

Reklama

Od trzech sezonów gościnnie występuje w serialu "Star Trek: nowe nieznane światy", gdzie wciela się w Jamesa T. Kirka. Na premierę czekają kolejne dwie produkcje z udziałem aktora o polskich korzeniach. W produkcji “Unspoken" będziemy mogli zobaczyć go w roli amerykańskiego żołnierza polskiego pochodzenia, w “He Bled Neon" wystąpi u boku znanego z "Zagubionych" Josha Hollowaya.

Paul Wesley i Natalie Kuckenburg: duża różnica wieku im nie przeszkadza

Popularny aktor niedługo ponownie stanie na ślubnym kobiercu. Rozwodził się dwukrotnie, a szczęście znalazł u boku modelki Natalie Kuckenburg. Po raz pierwszy pojawili się razem w 2022 roku i od razu zwrócili na siebie uwagę mediów - choćby z tego względu, że modelka jest od Wesleya o 18 lat młodsza. Różnica wieku parze nie przeszkadza, dogadują się wspaniale.

“Rozumiemy się tak wspaniale, ponieważ śmiejemy się razem, a to jest jedna z najważniejszych rzeczy w związku" - mówił w rozmowie z magazynem People Paul Wesley.

Natalie Kuckenburg jest modelką, która karierę zaczęła już będąc nastolatką. Występowała w kampaniach Etam, Veronica Beard, czy Deity, pojawiała się na modowych wybiegach, m.in. podczas nowojorskiego pokazu mody. W kwietniu 2025 roku Kuckenburg założyła własną firmę.

Zdjęcie Paul Wesley, Natalie Kuckenburg / Chelsea Guglielmino/FilmMagic / Getty Images

Paul Wesley i Natalie Kuckenburg: są już zaręczeni

Para jest ze sobą od niemal trzech lat. Choć o swoim życiu prywatnym nie mówią zbyt wiele, to często w mediach społecznościowych zamieszczają zdjęcia z uroczym podpisem, jak w 2024 roku, kiedy Kuckenburg opublikowała fotkę z Weselyem z podpisem "moje szczęśliwe miejsce". W lipcu br. pochwaliła się relacją z urlopu pisząc: “Partner do przygód i jedyna osoba, która radzi sobie z moimi wymaganiami".

W lipcu para również poinformowała o swoich zaręczynach.

"Mój najlepszy przyjaciel. Moja bratnia dusza. Każdy dzień z tobą jest jak Walentynki. Kocham cię, Paul. Dziękuję, że uczyniłeś mnie najszczęśliwszą dziewczyną na świecie".

Zobacz też: Ich związek zaczął się od randki w ciemno. Zeswatał ich gwiazdor kultowego serialu