"Narzeczony na niby" to lekka komedia romantyczna o miłości, która pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie. Produkcja w reżyserii Bartosz Prokopowicz opowiada o uczuciach, które - choć często dalekie od ideału - potrafią całkowicie odmienić życie.

"Narzeczony na niby": o czym jest film?

Główną bohaterką jest Karina (Julia Kamińska), której poukładany świat nagle się rozpada. Po rozstaniu z partnerem, Darkiem (Piotr Adamczyk), postanawia improwizować i dla świętego spokoju… wymyśla sobie nowego chłopaka. W tej roli obsadza przypadkowo poznanego taksówkarza Szymona (Piotr Stramowski), z którym jedzie na ślub swojej siostry.

Niewinne kłamstwo szybko wymyka się spod kontroli, a sytuacja komplikuje się coraz bardziej. Na jaw zaczynają wychodzić sekrety bohaterów, a relacje między nimi stają się coraz bardziej napięte. W całym zamieszaniu Karina musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czego naprawdę chce i czy warto walczyć o uczucie, które pojawiło się zupełnie nieplanowanie.

W filmie występują także Sonia Bohosiewicz oraz Mikołaj Roznerski. "Narzeczony na niby" to historia pełna humoru, zwrotów akcji i romantycznych perypetii, która pokazuje, że prawdziwa miłość rzadko bywa idealna, ale zawsze jest warta wysiłku.

"Narzeczony na niby" dzisiaj w telewizji. Kiedy emisja?

Komedia romantyczna "Narzeczony na niby" zostanie wyemitowana dzisiaj, 12 kwietnia, o godz. 22:25, w Polsacie.