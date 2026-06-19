"Battleship: Bitwa o Ziemię" przenosi w nowy wymiar jeden z najbardziej niesamowitych i pobudzających wyobraźnię motywów science fiction, jakim jest inwazja kosmitów. Umiejscawiając akcję na otwartych wodach Pacyfiku, film zamienia ocean w pole widowiskowej bitwy o losy całej planety.

"Battleship: Bitwa o Ziemię": spektakularne widowisko łączące kino wojenne, science fiction i film akcji

Latem 2012 roku w pobliżu bazy Pearl Harbor mają się odbyć manewry amerykańsko-japońskie. Na USS John Paul Jones służy m.in. porucznik Alex Hopper (Taylor Kitsch). Siedem lat wcześniej został zmuszony do wstąpienia do marynarki wojennej, bo groziło mu aresztowanie. Wtedy poznał i zakochał się ze wzajemnością w Sam (Brooklyn Decker) - fizjoterapeutce, pracującej z rannymi weteranami, a prywatnie córce admirała Terrence'a Shane'a (Liam Neeson).

Alex nadal buntuje się i grozi mu dyscyplinarne zwolnienie. Podczas gdy jego starszy brat, komandor Stone Hopper (Alexander Skarsgard) jest wzorowym oficerem i dowodzi USS Sampson. Tymczasem pięć obcych statków kosmicznych zbliża się do naszej planety. Gdy ich statek komunikacyjny rozbija się o budynek Bank of China Tower w Hongkongu, pozostałe wpadają do oceanu w pobliżu Hawajów. Wkrótce dojdzie do starcia z obcymi, a w wyniku ciągu tragicznych zdarzeń Alex będzie musiał przejąć dowodzenie na niszczycielu USS John Paul Jones. Dzięki bezcennym wskazówkom podoficer Raikes (Rihanna) porucznik Hopper opracowuje nową strategię walki. Ale czy garstka bohaterów zdoła odeprzeć zagrożenie z kosmosu?

W produkcji Petera Berga zobaczymy także znanego z serialu "Szogun" Tadanobu Asano czy nagrodzonego Emmy Petera MacNicola.

Dynamiczne sceny morskich starć, imponujące efekty specjalne oraz gwiazdorska obsada sprawiają, że produkcja "Battleship: Bitwa o Ziemię" dostarcza emocji od pierwszej do ostatniej minuty.

"Battleship: Bitwa o Ziemię" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Battleship: Bitwa o Ziemię" zostanie wyemitowany już dziś, 19 czerwca o godz. 22:05 w Czwórce.

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