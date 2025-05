Polacy zarwą dzisiaj noc. Będą mogli zobaczyć całkiem za darmo wielki hit

Denzel Washington kontra Clive Owen w pełnym napięcia thrillerze

Jeśli jesteś fanem filmów, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty i lubisz kino, które zmusza do myślenia, dziś wieczorem zasiądź przed telewizorem. Polsat wyemituje jeden z najbardziej chwalonych thrillerów XXI wieku - "Plan doskonały" w reżyserii Spike’a Lee. Film, który przyciągnął do kin miliony widzów i zebrał entuzjastyczne recenzje krytyków, pojawi się na antenie o 22:50 w poniedziałek 26 maja. Dla tych, którzy przegapią - zaplanowano powtórkę: 2 czerwca o 00:40.

Zrealizowany z rozmachem thriller wyróżnia się nie tylko dynamiczną akcją, ale też zaskakująco złożoną intryga. Denzel Washington jako dociekliwy detektyw, Clive Owen w roli enigmatycznego włamywacza i Jodie Foster jako bezwzględna specjalistka od zarządzania kryzysowego tworzą trójkąt, wokół którego krąży tajemnica nie tylko związana z napadem na bank, ale też z tajemnicami skrywanymi przez wpływowe osoby. Dodajmy do tego Williama Dafoe i Christophera Plummera, a otrzymujemy kino, które nie pozwala oderwać się od ekranu.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Basia. Mam swój świat" [trailer] materiały prasowe

Miliony dolarów i jeden plan - czy wszystko poszło zgodnie z założeniami?

"Plan doskonały" to thriller jedyny w swoim rodzaju. Spike Lee zadbał, by schemat znany z setek produkcji został odwrócony. Tu nic nie jest oczywiste. Gdy widzowi wydaje się, że rozgryzł plan, fabuła skręca w zupełnie inną stronę. Scenariusz balansuje pomiędzy klasycznym kinem sensacyjnym a kryminałem psychologicznym. Film odniósł ogromny sukces finansowy - przy budżecie 50 milionów dolarów zarobił na całym świecie ponad 184 miliony.

Dziś, prawie 20 lat po premierze, wciąż uznawany jest za jeden z najlepszych filmów o napadzie w historii kina. Jeśli jeszcze go nie widzieliście - nie przegapcie okazji. Jeśli już znacie zakończenie, i tak warto obejrzeć raz jeszcze. Choćby po to, by tym razem przyjrzeć się każdemu detalowi.

ZOBACZ TEŻ: