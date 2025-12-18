Irena Orska: zapomniana ikona kina

Irena Orska urodziła się 15 października 1915 roku w Krakowie i do końca życia była związana z tym miastem. Zadebiutowała w 1939 roku w Teatrze im. Słowackiego. W tym samym roku miała także po raz pierwszy wystąpić przed kamerą, jednak plany pokrzyżowała wojna. Na filmową rolę musiała poczekać jeszcze kilka lat.

W 1959 wystąpiła jako pani Bove w filmie Wojciecha Jerzego Hasa "Wspólny pokój". Współpraca okazała się na tyle udana, że aktorka zagrała w jeszcze ośmiu filmach reżysera. Mogliśmy podziwiać ją m.in. w "Lalce", "Rozstaniu" i "Sanatorium pod klepsydrą".

W międzyczasie współpracowała z innymi słynnymi twórcami: Jerzym Hoffmanem i Edwardem Skórzewskim ("Trzy kroki po ziemi"), Jerzym Stefanem Stawińskim ("Rozwodów nie będzie"), Stanisławem Jędryką ("Podróż za jeden uśmiech") czy Januszem Weychertem ("Cierpkie Głogi").

Irena Orska: teatr był jej pasją

Choć z powodzeniem rozwijała karierę przed kamerą, największą satysfakcję dawały jej występy na scenie. Można było podziwiać ją w sztukach krakowskich teatrów: Teatru Młodego Widza, Teatru Rozmaitości i Teatru Bagatela. W 1967 roku otrzymała Złotą Odznakę za zasługi dla rodzinnego miasta.

Gwiazda występowała również w wielu spektaklach Teatru Telewizji. Ostatnie kreacje stworzyła w 1996 roku w sztukach: "Wilki i owce" oraz "Nasz człowiek".

Irena Orska zmarła 13 lutego 2004 roku w Krakowie. Pochowano ją na Cmentarzu Rakowickim.

