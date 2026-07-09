"Wpadka": ponadczasowa komedia

Główny bohater filmu "Wpadka", Ben Stone (Seth Rogen), jest beztroskim imprezowiczem, który większość czasu spędza z grupą przyjaciół i nie myśli o dorosłym życiu. Z kolei Alison Scott (Katherine Heigl) to ambitna dziennikarka telewizyjna, skupiona na rozwijaniu kariery. Po wspólnie spędzonej nocy ich drogi miały już nigdy się nie przeciąć. Okazuje się, że Alison jest w ciąży. To początek serii zabawnych, ale też wzruszających wydarzeń, które zmuszą ich do przewartościowania swojego życia.

Za reżyserię odpowiada Judd Apatow, twórca takich hitów jak "40-letni prawiczek" czy "Supersamiec". W obsadzie, obok Setha Rogena i Katherine Heigl, znaleźli się również Paul Rudd, Leslie Mann, Jason Segel, Jonah Hill, Jay Baruchel oraz Martin Starr.

"Wpadka" okazała się dużym przebojem kasowym, zarabiając ponad 219 milionów dolarów na całym świecie przy budżecie wynoszącym około 30 milionów. Dziś uznawany jest za jedną z najważniejszych komedii romantycznych lat 2000.

"Wpadka" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Wpadka" zostanie wyemitowany dzisiaj, 9 lipca, o godz. 20:00 na antenie Polsatu.