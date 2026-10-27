"W jak morderstwo": amatorskie śledztwo i zagadka z przeszłości

Kryminał spod znaku Agaty Christie i komedia obyczajowa w jednym. Spokojną Podkową Leśną wstrząsa morderstwo. Ciało młodej kobiety znajduje Magda, gospodyni domowa i nałogowa czytelniczka kryminałów. Policyjne śledztwo prowadzi komisarz Jacek Sikora. Niestety, brak mu zmysłu rasowego detektywa - ten ma Magda. Kiedy okazuje się, że kobieta miała na szyi wisiorek w kształcie litery "W", należący do dawno zaginionej przyjaciółki Magdy, postanawia wyjaśnić tę sprawę na własną rękę.

A to oznacza nieustanne wtrącanie się w pracę nieporadnego komisarza. Podejrzanych jest mnóstwo, poszlak niewiele. Tropy prowadzą do najbardziej szanowanych mieszkańców Podkowy, a nawet szejka Kataru... Czy Magdzie i Sikorze uda się dojść do prawdy i rozwiązać zagadkę tajemniczego morderstwa?

Obok Anny Smołowik i Pawłą Domagały na ekranie występują: Piotr Adamczyk, Rafał Królikowski, Dorota Segda, Szymon Bobrowski, Olga Sarzyńska, Przemysław Bluszcz, Przemysław Stippa, Jacek Knap, Emma Giegżno, Sandra Herbich oraz Jowita Budnik.

Za reżyserię i współscenariusz odpowiada Piotr Mularuk. Produkcja powstała na podstawie powieści Katarzyny Gacek pod tym samym tytułem, a autorka współtworzyła także scenariusz.

"W jak morderstwo" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "W jak morderstwo" zostanie dzisiaj, 27 października, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 21:00.