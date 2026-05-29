Dziś wieczorem widzowie Polsatu będą mogli zobaczyć jeden z największych filmowych fenomenów ostatnich lat. "Oppenheimer" w reżyserii Christophera Nolana to nagrodzony siedmioma Oscarami dramat biograficzny, który zachwycił zarówno krytyków, jak i publiczność na całym świecie. Produkcja łączy widowiskowe kino z poruszającą opowieścią o nauce, odpowiedzialności i konsekwencjach przełomowych odkryć.

Film przedstawia historię J. Roberta Oppenheimera, amerykańskiego fizyka, który podczas II wojny światowej stanął na czele Projektu Manhattan - tajnego programu mającego na celu stworzenie pierwszej bomby atomowej. Sukces naukowy szybko przeradza się jednak w moralny dylemat, a sam Oppenheimer musi zmierzyć się z konsekwencjami swojego dzieła oraz politycznymi napięciami okresu powojennego.

W tytułową rolę wcielił się Cillian Murphy, który za swoją kreację został nagrodzony Oscarem. Na ekranie partnerują mu m.in. Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Josh Hartnett, Rami Malek i Kenneth Branagh. Scenariusz powstał na podstawie nagrodzonej Pulitzerem biografii "American Prometheus" autorstwa Kaia Birda i Martina J. Sherwina.

"Oppenheimer" okazał się największym triumfatorem 96. gali Oscarów, zdobywając siedem statuetek, w tym za najlepszy film, reżyserię, pierwszoplanową rolę męską dla Cilliana Murphy'ego oraz drugoplanową rolę męską dla Roberta Downeya Jr. Produkcja została wyróżniona także za zdjęcia, montaż i muzykę, a wcześniej zdobyła również pięć Złotych Globów i siedem nagród BAFTA.

Film "Oppenheimer" zostanie wyemitowany dzisiaj, 29 maja, o godz. 20:00 na antenie Polsatu.