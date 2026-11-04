Pierwsza część " Fuksa " zadebiutowała w 1999 roku. Wówczas w rolę główną 18-letniego Aleksa wcielił się Maciej Stuhr. Jego bohater wpada w tarapaty, gdy postanawia wyrównać rachunki z człowiekiem, którego nienawidzi.

25 lat po premierze pierwszej części w kinach zadebiutowała kontynuacja. " Fuks 2 " jednocześnie nawiązuje do kultowego filmu i jest zupełnie nową historią, która łączy pokolenia. Za reżyserię odpowiadał Maciej Dutkiewicz, który napisał scenariusz razem z Arkadiuszem Borowikiem. Rolę głównego bohatera tym razem powierzono Maciejowi Musiałowi. W obsadzie znaleźli się także: Maciej Stuhr, Paulina Gałązka, Katarzyna Sawczuk, Cezary Pazura, Janusz Gajos i Sonia Bohosiewicz.

"Fuks 2": wciągająca intryga i wysoka stawka. Druga odsłona kultowej polskiej komedii gangsterskiej

Maciek (Maciej Musiał) jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, choć pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec Aleks (Maciej Stuhr) obecnie stara się żyć bez większych stresów, ale nie zawsze tak było. Miał lekkość do wpadania w tarapaty i z gangsterami, i z kobietami. Poprzeczkę zawiesił zatem wysoko.

Syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i skłonność do niebezpiecznych intryg. A wszystko zaczęło się od randki z internetu, która połączy go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami (Pauliną Gałązką i Kasią Sawczuk), związanym z nimi wściekłym gangsterem (granym przez Cezarego Pazurę), polującym na niego emerytowanym gliną (Janusz Gajos) i wciągnie w grę, której stawką jest wielka kasa oraz jeszcze większa miłość.

"Fuks 2" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

"Fuks 2" zostanie wyemitowany dziś, 4 listopada o godz. 22:00 w Polsacie.

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