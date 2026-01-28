Polacy pokochali ten film. Nadchodzi kontynuacja światowej perełki

"Dirty Dancing" - kultowy film

W 1987 roku roku zadebiutował film w reżyserii Emile Ardolino, który przez lata zyskał miano jednego z najbardziej kultowych filmów romantycznych w historii kina. Gorący duet Jennifer Grey w roli Frances "Baby" Houseman i Patricka Swayze jako Johnny'ego Castle podbił serca widzów na całym świecie taneczną historią, która rozgrywała się w ekskluzywnym ośrodku wypoczynkowym, a scena, w której Patrick podnosi Jennifer, na stałe zapadła w pamięć fanów kina. Film jest znany również ze swojej muyki, która w 1988 roku zdobyła Oskara i Złoty Glob.

Kinowy hit powraca!

W 2020 roku zapowiedziano, że blisko po 40 latach od premiery światowy hit powróci na ekrany. W główną rolę ponownie wcieli się Jennifer Grey. Na ten moment nie wiemy, czego dotyczyć będzie fabuła filmu.

Studio Lionsgate, odpowiedzialne za projekt, planuje rozpocząć zdjęcia jeszcze w tym roku. Scenariusz do produkcji pisze Kim Rosenstock, a produkcją kontynuacji zajmą się Nina Jacobson i Brad Simpson.

"Dirty Dancing" Artisan Entertainment/Courtesy Everett Collection East News

"'Dirty Dancing' wciąż cieszy się tak ogromną sympatią, jak w dniu swojej premiery, dlatego wiedzieliśmy, że aby fani zaakceptowali powrót do Kellerman's, potrzebna będzie naprawdę wyjątkowa ekipa. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, mogąc ogłosić, że zebraliśmy idealny zespół, by rozwijać ten film we współpracy z Jennifer Grey" - przekazał Adam Fogelson, przewodniczący Lionsgate Motion Picture Group, cytowany przez "Variety".

"Dirty Dancing" podbił serca widzów na całym świecie. Doczekał się serialu telewizyjnego, kilku programów reality show, prequela "Dirty Dancing: Havana Nights" z 2004 roku, wersji scenicznej oraz telewizyjnej adaptacji musicalowej z 2017 roku. Teraz czas na filmową kontynuację!

