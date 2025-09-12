Polacy pokochali pierwsze dwie części tej komedii. Trzeci już w kinach

Teściowie 3

W "Teściach 3" spotykamy się z bohaterami, którzy tym razem przyjeżdżają do spokojnego ośrodka na prowincji na rodzinną uroczystość. Wanda (Izabela Kuna) i Tadeusz (Adam Woronowicz) organizują chrzciny wnuka, na które zapraszają Małgorzatę (Maja Ostaszewska) wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej (Marcin Dorociński), który przylatuje specjalnie z Australii — i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli.

W nowych bohaterów wcielą się Magdalena Popławska i Wojciech Mecwaldowski. Na fotelu reżysera zasiadł twórca części pierwszej, Kuba Michalczuk.

"Film nie tylko przed widzami, ale i przed aktorami odkrywa nieznane oblicza bohaterów. Jeśli więc ktoś myśli, że dużo się działo, to mogę powiedzieć tylko, że spokojny wstęp mamy za sobą, czas na prawdziwą bitwę" - zapowiada reżyser.

Downton Abbey. Wielki finał

"Wielki finał" jest zamknięciem serii "Downton Abbey". Zdjęcia rozpoczęły się w maju 2024 roku i zakończyły się trzy miesiące później. Swoje role powtórzyła spora część obsady znana z serialu i poprzednich filmowych odsłon, w tym Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Paul Giamatti i Elizabeth McGovern. Jako nowych bohaterów zobaczymy Joely Richardson, Alessandro Nivolę, Simona Russella Beale’a i Arty’ego Froushana.

Film przedstawi wejście rodziny Crawleyów i jej służby w lata 30. XX wieku. Lady Mary mierzy się z ostracyzmem środowiska z powodu swego rozwodu. Z kolei jej rodzina ma problemy finansowe, które stawiają przyszłość Downton Abbey pod znakiem zapytania.

Zdjęcie Kadr z filmu "Downton Abbey. Wielki finał" / UIP / materiały prasowe

Triumf serca

"Triumf serca" to dramat oparty na prawdziwej historii św. Maksymiliana Marii Kolbego — franciszkanina, który w obozie koncentracyjnym Auschwitz oddał życie za współwięźnia. Film amerykańskiego reżysera Anthony’ego D’Ambrosio rozpoczyna się tam, gdzie większość opowieści o ojcu Kolbe się kończy — w celi śmierci. I choć w retrospekcjach powracamy do ważnych momentów z życia św. Maksymiliana Marii Kolbego (w tej roli Marcin Kwaśny), to właśnie w tej zamkniętej przestrzeni rozgrywa się najbardziej przejmująca opowieść o ostatnich dniach życia świętego, ukazana z niezwykłą wrażliwością i duchową głębią.

One to One: John i Yoko

Film laureata Oscara Kevina Mcdonalda ("Ostatni król Szkocji", "Whitney") zaskoczy i zachwyci nawet największych fanów Johna Lennona i Yoko Ono. Skupia się na ważnym okresie przemian w ich życiu, gdy w latach 1971–1972 przez 18 miesięcy mieszkali w Nowym Jorku. W "One to One: John i Yoko" wykorzystano prywatne archiwa filmowe, zdjęciowe i muzyczne, ale też po raz pierwszy rozmowy telefoniczne nagrane przez FBI, które chciało deportować Lennona z kraju.

John i Yoko żyli w mieszkaniu w Greenwich Village, które na potrzeby tej opowieści zostało w pełni zrekonstruowane. Oszołomieni Ameryką, otoczyli się ekipą ekscentrycznych osób i młodych artystów: od Allena Ginsberga po Jerry'ego Rubina.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle" to adaptacja popularnej mangi autorstwa Koyoharu Gotouge i pierwszy z trzech zapowiadanych filmów. Fabuła skupia się na Tanjirō Kamado, który wraz z Oddziałem Zabójców Demonów trafiają do Zamku Nieskończoności. Tam rozegra się ostateczna bitwa z siłami zła.

Cinema Paradiso

"Cinema Paradiso" po raz pierwszy weszło na ekrany w 1989 roku i od razu podbiło serca widzów na całym świecie. Obraz przyjęty został entuzjastycznie również przez krytyków, co zaowocowało Nagrodą Specjalną Jury na festiwalu filmowym w Cannes oraz Oscarem i Złotym Globem dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego.

Film opowiada historię znanego włoskiego reżysera Salvatore (w tej roli Jacques Perrin), który po latach powraca pamięcią do czasów dzieciństwa spędzonego na Sycilii. Cały świat zaaferowany jest wydarzeniami politycznymi po II wojnie światowej, jednak tutaj, w prowincjonalnym miasteczku, ludzie żyją swoimi sprawami, a ich jedyną rozrywką są filmy wyświetlane w kinie parafialnym "Paradiso". Toto (Salvatore Cascio), jak nazywają w mieście małego Salvatore, przyjaźni się z miejscowym kinowym operatorem Alfredo (Philippe Noiret), który wprowadza chłopca w magiczny świat ruchomych obrazków. Toto spędza dzień po dniu w ciemnej kinowej sali, chłonąc pojawiające się na ekranie obrazy i marząc o samodzielnym robieniu filmów. Kino staje się także dla niego źródłem pierwszych miłosnych doświadczeń. Oto pojawia się Elena, najpiękniejsza dziewczyna w miasteczku, w której zapatrzony w filmowe romanse Toto szaleńczo się zakochuje.

Zdjęcie Philippe Noiret i Salvatore Cascio w filmie "Cinema Paradiso" (1988) / materiały prasowe