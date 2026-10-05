Najdroższe polskie filmy. "Lalka" na podium

Po głośnym serialu Netflixa w reżyserii Pawła Maślony z Sandrą Drzymalską i Tomaszem Schuchardtem w rolach głównych przyszedł czas na filmową "Lalkę" z Kamilą Urzędowską i Marcinem Dorocińskim. Jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku jest jednocześnie jednym z najdroższych filmów, jakie powstały w polskim kinie. Budżet filmu Kawalskiego wyniósł ponad 63 miliony złotych - tym większym wyzwaniem jest dla twórców zdobycie zainteresowania odbiorców na tyle, by zrealizowana z ogromnym rozmachem adaptacja stała się finansowym sukcesem.

W końcu polskie superprodukcje od początku miały pod górkę z przekonaniem do siebie publiczności. Ekranizacja "Quo Vadis" w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, która kosztowała twórców 76 milionów złotych (najwięcej w polskim kinie) mimo ponad 4 milionów widzów nie zapewniła twórcom oczekiwanych zysków. Podobnie było zresztą w przypadku filmu "Chopin, Chopin!", którego wyprodukowanie kosztowało około 72 miliony złotych, a dochód z biletów wyniósł zaledwie 9 milionów.

Ile osób obejrzało w kinach ekranizację "Lalki"?

Jak w tym zestawieniu prezentuje się więc kolejna ekranizacja klasyka polskiej literatury? Wyniki z weekendu otwarcia wyglądają bardzo obiecująco. Według danych portalu KinoMetrics, "Lalkę" w reżyserii Macieja Kawalskiego obejrzało w miniony weekend 540 tysięcy widzów. Sumując dane z pozostałych kin, portal sugeruje, że łącznie ekranizacja powieści Prusa przyciągnęła do kin ponad 620 tysięcy Polaków.

Szansą na znaczne zwiększenie zysków będą rzecz jasna pokazy organizowane dla uczniów szkół podstawowych i liceów, dla których film będzie istotnym materiałem przygotowującym do egzaminu maturalnego.

Mimo zadowalających wyników "Lalki", niekwestionowanym liderem w weekend otwarcia w polskich kinach pozostaje "Kler" Wojciecha Smarzowskiego, który zgromadził przed ekranami 935 tysięcy widzów.

"Lalka": uniwersalna opowieść o niespełnionej miłości

"Lalka" to zrealizowana z ogromnym rozmachem superprodukcja, będąca uniwersalną opowieścią o miłości, podążaniu za marzeniami, ambicji, awansie społecznym i poszukiwaniu szczęścia w świecie zdominowanym przez polityczne i klasowe układy. To być może najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina - w roli Stanisława Wokulskiego zobaczymy Marcina Dorocińskiego, a w Izabelę Łęcką wcieliła się Kamila Urzędowska. Na drugim planie pojawią się m.in. Marek Kondrat, Agata Kulesza, Maria Dębska, Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Maja Komorowska i Jan Englert.

"Lalka" jest wyświetlana w polskich kinach od 30 września.