Polacy pójdą późno spać. Dziś w telewizji kontynuacja pikantnej komedii

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

"American Pie: Zjazd absolwentów" to kontynuacja popularnej serii komediowej. Uwielbiani bohaterowie spotykają się po latach, a każdy z nich mierzy się z innymi problemami dorosłości - od rutyny w małżeństwie po niespełnione marzenia i tęsknotę za dawnymi czasami. Film zostanie wyemitowany dziś w telewizji.

Pięciu elegancko ubranych mężczyzn stoi przy balustradzie, w tle widoczne niebieskie i złote balony oraz dekoracje
"American Pie: Zjazd absolwentów"Universal Picturesimdb.com

"American Pie: Zjazd absolwentów" (2012): kontynuacja pikantnej komedii. Bohaterowie wracają po latach

Ulubieni bohaterowie kultowej serii "American Pie" spotykają się po latach podczas zjazdu absolwentów. Spotkanie uświadomi im, że choć przez ponad dekadę zmieniło się wiele, to jednak ani czas, ani odległość nie są w stanie zmienić starych nawyków. Zjazd przerodzi się w odjechaną imprezę, na której nie zabraknie szarlotki i, oczywiście, mamy Stiflera.

Zobacz również:

Dolly Parton (19 stycznia 1946 - 25 sierpnia 2026)
Wiadomości

Nie żyje Dolly Parton. Legenda country i filmowa gwiazda miała 80 lat

Anna Kempys
Anna Kempys

W filmie "American Pie: Zjazd absolwentów" Jim Levenstein (Jason Biggs) i jego żona Michelle (Alyson Hannigan) zmagają się z rutyną w małżeństwie. Kevin (Thomas Ian Nicholas) prowadzi spokojne życie rodzinne, Oz (Chris Klein) jest gwiazdą telewizyjną, ale czuje się niespełniony, a Finch (Eddie Kaye Thomas) opowiada o egzotycznych podróżach. Stifler (Seann William Scott) pracuje jako asystent w korporacji, ale wciąż tęskni za dawnymi czasami. Podczas zjazdu absolwentów w East Great Falls przyjaciele spotykają się ponownie, co prowadzi do serii zabawnych i często niezręcznych sytuacji.

"American Pie: Zjazd absolwentów" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

"American Pie: Zjazd absolwentów" będzie można obejrzeć już dziś, 26 sierpnia o godzinie 23:25 w Polsacie.

Zobacz też:

Komedia prawie romantyczna. Polski film zaskoczy fanów gatunku

"Dzika noc 2" [trailer]materiały dystrybutora
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze