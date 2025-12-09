"Dom zły": legendarny film Wojciecha Smarzowskiego

"Dom zły" (2009) opowiadał historię śledztwa wokół zbrodni, która dokonała się w jednej z bieszczadzkich wsi. W 1978 roku zootechnik Środoń (Arkadiusz Jakubik) przybył tam do pracy. W ulewną noc zachodzi do chałupy Dziabasów (Marian Dziędziel i Kinga Preis), z którymi urządza libację. Zimą 1982 roku na miejsce przybywają milicjanci wraz z oskarżonym o morderstwo Środoniem, by przeprowadzić wizję lokalną. Dowodzący porucznik Mróz (Bartłomiej Topa) zaczyna szybko podejrzewać, że sprawa skrywa drugie dno.

Po latach "Dom zły" uchodzi za jeden z najlepszych filmów Wojciecha Smarzowskiego. Wcielający się w zootechnika Arkadiusz Jakubik nie ukrywał, że jest to "najważniejsza rola" w jego karierze. Mówił o tym podczas Pol'and'Rock Festival w 2021 roku.

"Ten film wymyka się wszelkim klasyfikacjom. Dla mnie to jest Szekspir, Dostojewski, Biblia i pytanie o genezę ludzkiej natury. [...] Ile jest w nas dobra, a ile tej ciemnej materii? Musiałem się skonfrontować z tym wszystkim w trakcie zdjęć i przygotowań do filmu. Zadałem sobie szczere pytanie: 'Jakubik, gdybyś mógł zdobyć dużą sumę pieniędzy, ale musiałbyś zrobić coś bardzo złego, o czym nikt się nigdy nie dowie, zrobiłbyś to'? [...] Na początku pomyślałem, że jestem po tej dobrej stronie. A potem, gdy zacząłem się wkręcać w tę historię, w tego bohatera, to już nie znalazłem tak jednoznacznej odpowiedzi" - mówił aktor.

"Dom zły" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Dom zły" zostanie dzisiaj, 9 grudnia, wyemitowany w Czwórce TV4 o godz. 23:00.

