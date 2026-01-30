Polacy pójdą dzisiaj późno spać. W telewizji kultowa komedia z gwiazdorską obsadą

Nikodem Dyzma to tytułowy bohater powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza "Kariera Nikodema Dyzmy", wydanej w 1932 roku.

"Kariera Nikosia Dyzmy": o czym opowiada film?

"Dołęga-Mostowicz opowiadał o awansie społecznym prostaka w czasach, kiedy krajem rządziły elity, a ich głupota stwarzała doskonałe warunki do takich właśnie przypadkowych karier. Rzeczywistość Trzeciej Rzeczypospolitej przerosła fantazję pisarza. Dzisiaj wymowa powieści Dołęgi-Mostowicza brzmi naiwnie. Rządzić może naprawdę każdy i to już nie jest fikcja literacka. Wsparty wielowiekową tradycją etos polityka w służbie narodu dewaluuje się z roku na rok. Zawód polityka jest jednym z najgorzej ocenianych i postrzeganych przez społeczeństwo" - opowiadał jeszcze przed premierą filmu Bromski.

Główną rolę w filmie reżyser powierzył Cezaremu Pazurze.

"Dyzma ma twarz Cezarego Pazury, ulubionego aktora młodzieży, którego talent komediowy jest zjawiskiem osobnym w polskim kinie. Wierzę, że film przyciągnie do kin młodych, a nawet bardzo młodych ludzi, którzy oprócz dobrej zabawy znajdą w niej cząstkę prawdy o świecie, w jakim się urodzili i w jakim żyją" - uzasadniał swój wybór.

"Dyzma to jest zjawisko. Tak jak zjawiskiem jest na przykład - wallenrodyzm czy dulszczyzna. Chciałem zrobić film o zjawisku "dyzmizmu": prostak i cham robi karierę, dochodząc do szczytów władzy. O tym jest ten film. Jego pomysł jest jak najbardziej współczesny i mocno osadzony w realiach. Ten rodzaj kariery znamy już z obserwacji i doświadczenia. Mógłbym z miejsca wymienić kilka nazwisk współcześnie żyjących Dyzmów" - opowiadał o filmie Cezary Pazura.

"Kariera Nikosia Dyzmy": plejada gwiazd polskiego kina

Na planie udało się zgromadzić plejadę gwiazd polskiego kina. W filmie, poza Cezarym Pazurą, wystąpili: Anna Przybylska, Krzysztof Globisz, Ewa Kasprzyk, Katarzyna Figura, Andrzej Grabowski, Krzysztof Pieczyński, Olgierd Łukaszewicz, Krzysztof Kowalewski, Mikołaj Grabowski czy Włodzimierz Press.

Autorem scenariusza "Kariery Nikosia Dyzmy" był młody, debiutujący wówczas w zawodzie Tomasz Kępski. Piosenkę skomponował i wykonał Kuba Sienkiewicz z zespołu Elektryczne Gitary.

Nie było to jednak pierwsze zetknięcie z bohaterem opisanym w powieści Dołęgi-Mostowicza. Polscy widzowie najpewniej pamiętają znakomity serial Jana Rybkowskiego i Marka Nowickiego z 1980 roku "Kariera Nikodema Dyzmy" z udziałem Romana Wilhelmiego. W 1956 roku Rybkowski nakręcił również film "Nikodem Dyzma", z udziałem gwiazdy kina przedwojennego - Adolfa Dymszy.

"Polskie kino zna dobrze Nikodema Dyzmę. Spotykamy go w każdej epoce, bo taki jak on zawsze znajdzie sobie miejsce" - mówił Jacek Bromski podczas realizacji swojej wersji.

"Kariera Nikosia Dyzmy" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Kariera Nikosia Dyzmy" zostanie wyemitowany dziś, 30 stycznia o godzinie 22:05 na Czwórce (TV4).

