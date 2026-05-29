Polacy pójdą dzisiaj późno spać. Ten thriller nie daje chwili wytchnienia

"8 część prawdy": wciągająca historia przedstawiona z różnych perspektyw. O czym opowiada?

Akcja filmu "8 część prawdy" rozpoczyna się, gdy na otwarcie międzynarodowego szczytu w Hiszpanii przybywa prezydent Stanów Zjednoczonych. Kiedy wychodzi na ustawione na centralnym placu miasta podium, by powitać zebrane tłumy, padają strzały. W ciągu kilku sekund plac pogrąża się w panice i chaosie, które potęgują jeszcze kolejne dramatyczne wypadki. W ich centrum znajduje się 8 różnych osób - producentka telewizyjna, agenci Secret Service, miejscowy oficer policji, amerykański turysta, prezydent USA, członkowie grupy terrorystycznej i uwikłany w ich plany człowiek - z których słów trudno jest wyciągnąć jednoznaczne wnioski.

Konstrukcja scenariusza autorstwa Barry'ego Levy'ego inspirowana jest arcydziełem Akiry Kurosawy "Rashomon", w której jedno wydarzenie relacjonowane jest z perspektywy różnych uczestników. Reżyser Pete Travis postawił na wyjątkowo intensywne tempo i narrację przypominającą precyzyjną łamigłówkę, która wciąga i sprawia, że film ogląda się bez wytchnienia.

W filmie wystąpili m.in. Dennis Quaid, Matthew Fox, Forest Whitaker, Édgar Ramírez, Zoe Saldaña i Sigourney Weaver.

"8 część prawdy" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "8 część prawdy" zostanie wyemitowany w piątek 29 maja, o godzinie 22:00 w Czwórce.

Zobacz też:

Polski aktor był mistrzem drugiego planu. Jedna rola przyniosła mu dozgonną sławę