"Niewidzialny człowiek": seans przyprawia o ciarki

W roli głównej w filmie "Niewidzialny człowiek" występuje Elisabeth Moss. To przerażająca opowieść o obsesji, inspirowana klasycznym potworem wytwórni Universal.

Cecilia Kass (Moss), uwięziona w kontrolującym związku z bogatym oraz błyskotliwie inteligentnym naukowcem, ucieka w środku nocy i znika. W ukryciu pomagają jej siostra (Harriet Dyer), ich przyjaciel z dzieciństwa (Aldis Hodge) oraz jego nastoletnia córka (Storm Reid). Wkrótce były partner Cecilii - Adrian Griffin - umiera i zapisuje jej hojną część swojej ogromnej fortuny. To jednak nie przynosi bohaterce ulgi - Cecilia jest przekonana, że jego śmierć to mistyfikacja.

Gdy dochodzi do serii dziwnych incydentów, w których kobieta w niewytłumaczalny sposób znajduje się w centrum wydarzeń, a śmiertelne niebezpieczeństwo zaczyna zagrażać tym, których kocha, Cecilia stopniowo traci grunt pod nogami. Zostaje uznana za osobę chorą psychicznie, gdy desperacko próbuje udowodnić, że jest ścigana przez kogoś, kogo nikt nie widzi.

"Niewidzialny człowiek" wywodzi się z klasycznej powieści grozy Herberta George'a Wellsa i - podobnie jak inne legendarne postacie, takie jak Dracula, Wilkołak czy Frankenstein - zrobił imponującą karierę w kinie. Pierwszy film pod tym tytułem powstał w 1933 roku i należy do klasyki gatunku. Od tamtej pory potwór wielokrotnie powracał na duży i mały ekran. Film "Niewidzialny człowiek" z 2020 roku, według scenariusza i w reżyserii Leigha Whannella, oferuje nowe, świeże i niepokojąco aktualne spojrzenie na ponadczasowe lęki.

"Niewidzialny człowiek" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Niewidzialny człowiek" zostanie wyemitowany dzisiaj, 17 listopada, na antenie Czwórki o godz. 23:05.