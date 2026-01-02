Polacy pójdą dziś późno spać. W telewizji szalona komedia romantyczna

"7 rzeczy, których nie wiecie o facetach": szalona polska komedia

Siedmiu mężczyzn poszukuje wielkiej miłości i odrobiny szczęścia. Bohaterami filmu "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" (2016) w reżyserii Kingi Lewińskiej są: sympatyczny, choć gapowaty Filip (Paweł Domagała), który właśnie traci pracę i tego samego dnia dowiaduje się, że ledwie co poznana dziewczyna Zosia (Aleksandra Hamkało) jest z nim w ciąży, najlepszy przyjaciel Filipa, Tomasz (Mikołaj Roznerski), którego trapią zgoła inne problemy - ma piękną narzeczoną (Alicja Bachleda-Curuś) i własny dom, jednak chorobliwie boi się zobowiązań, producent muzyczny i bawidamek Kordian (Maciej Zakościelny), który ani myśli o życiowej stabilizacji, przebrzmiały gwiazdor Ricky (Zbigniew Zamachowski), opuszczony przez żonę kierowca autobusu Stefan (Leszek Lichota) i samotny Jarosław (Piotr Głowacki). Jak potoczą się losy każdego z nich?

W 2022 roku powstała kontynuacja zatytułowana "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach", w której powróciła większość obsady z pierwszej części, a także pojawiły się nowe postacie.

"7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" zostanie wyemitowany dziś, 2 stycznia o godzinie 21:45 na antenie Polsatu.

