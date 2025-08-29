"Blade Runner 2049" to film, w którym Denis Villeneuve kontynuuje historię trzydzieści lat po wydarzeniach z kultowego "Łowcy androidów" (1982) Ridleya Scotta.

"Blade Runner 2049": arcydzieło Denisa Villeneuve'a

Akcja filmu "Blade Runner 2049" toczy się w roku 2049, 30 lat po wydarzeniach z pierwszego "Łowcy androidów". Świat nadal zmaga się z problemem replikantów, syntetycznych ludzi. Główny bohater, oficer K, jest nowym typem Blade Runnera, który sam jest replikantem. Jego zadaniem jest eliminacja starszych modeli, które żyją poza kontrolą systemu. Podczas jednej z misji odkrywa coś, co może całkowicie zmienić przyszłość relacji ludzi i replikantów.

W filmie w reżyserii Denisa Villeneuve'a w głównych rolach występują: Ryan Gosling jako oficer K, replikant i łowca replikantów nowej generacji; Harrison Ford, powracający jako Rick Deckard, były łowca z oryginalnego filmu; Ana de Armas wciela się w Joi, cyfrową towarzyszkę K i inni.

"Blade Runner 2049" został wyróżniony dwoma Oscarami w kategoriach: najlepsze zdjęcia oraz najlepsze efekty specjalne. Film jest uznawany za godnego następcę oryginału i jedno z najlepszych dzieł sci-fi XXI wieku.

"Blade Runner 2049" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Blade Runner 2049" będzie można zobaczyć już dziś, 29 sierpnia o godzinie 22:45 w Polsacie.

