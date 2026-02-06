"Pamięć absolutna": fabuła. Kultowy film sci-fi z Arnoldem Schwarzeneggerem

Jest rok 2075. Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger) ma kochającą żonę Lori (Sharon Stone), oddanych przyjaciół i stałą pracę. Co noc dręczy go sen, w którym widzi siebie i nieznajomą kobietę, spacerujących po powierzchni Marsa. Pewnego dnia dowiaduje się, że firma Rekall za pomocą nowoczesnej techniki umieszcza w umysłach klientów wspomnienia z miejsc, w których nigdy nie byli. Quaid postanawia skorzystać z oferty i wybiera scenariusz tajnego agenta na Marsie.

Podczas zabiegu wszczepiania wspomnień zachodzą pewne komplikacje. Douglas zaczyna wierzyć, że naprawdę jest tajnym agentem. Po powrocie do domu przyjaciele i żona próbują go zabić. Obezwładniona Lori przyznaje się, że jest pilnującą go podstawioną agentką. W poszukiwaniu swojej prawdziwej tożsamości Quaid udaje się na Marsa. Toczy się tam wojna pomiędzy siłami dyktatora Cohaagena (Ronny Cox) a rebeliantami. Powoli Quaid przypomina sobie swoją rolę w konflikcie. Odkrywa też, że tropi go bezwzględny zabójca, Richter (Michael Ironside). Ma on zlikwidować Douglasa, zanim ten przypomni sobie przeszłość.

Obok Arnolda Schwarzeneggera wystąpiła Sharon Stone, której sławę przyniósł kolejny obraz Paula Verhoevena - "Nagi instynkt". "Pamięć absolutna" została uhonorowana Oscarem za najlepsze efekty specjalne.

W 2012 roku historia doczekała się remake'u, w którym rolę główną odegrał Collin Farrell. Film zarówno z 1990 roku, jak i późniejszy jest luźno oparty na opowiadaniu "Przypomnimy to panu hurtowo" ("We Can Remember It for You Wholesale") Philipa K. Dicka.

"Pamięć absolutna" dzisiaj w telewizji. Gdzie i o której oglądać?

Film "Pamięć absolutna" zostanie wyemitowany dzisiaj o godzinie 22.00 w Czwórce (TV4).

