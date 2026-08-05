"Elize: Cienie kobiety"

Ta nowość Netfliksa z miejsca stała się hitem w Polsce. Wstrząsający film o niewyobrażalnej tragedii zadebiutował na platformie 22 lipca i niemal od razu znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu TOP 10 najpopularniejszych tytułów w naszym kraju, utrzymując się na szczycie kolejny tydzień z rzędu.

Film "Elize: Cienie kobiety" opowiada opartą na faktach historię Elize Matsunagi. Produkcja ujawnia kulisy jej burzliwego związku oraz wydarzenia prowadzące do zbrodni, która zszokowała Brazylię. W roli głównej występuje Lorena Comparato, a w jej męża wciela się Henrique Kimura. Za reżyserię odpowiada Felipe Vellasco, dla którego jest to pełnometrażowy debiut.

"72 godziny"

Próbując uratować chwiejącą się karierę, czterdziestoletni dyrektor dołącza do grupy dwudziestolatków na szalonym, trzydniowym wieczorze kawalerskim. A wszystko przez to, że przypadkiem został dodany do ich czatu grupowego.

Szalona komedia od razu przyciągnęła przed ekrany miliony Polaków - czyżby powstało nowe "Kac Vegas"? W rolach głównych możemy oglądać Kevina Harta, Marcello Hernándeza, Masona Goodinga oraz Teyanę Taylor. Za reżyserię odpowiada Tim Story.

"Podejrzliwi"

Hiszpańskie produkcje niezmiennie cieszą się na Netflixie gigantycznym wzięciem. Jeśli dodamy do tego wciągającą historię kryminalną, mamy gotowy przepis na hit w Polsce.

Główną bohaterką filmu "Podejrzliwi" jest Ruth - 30-letnia kobieta, która od lat pozostawała w konflikcie z rodziną. Do domu wraca dopiero wtedy, gdy dowiaduje się o śmierci matki, która zginęła w tajemniczych okolicznościach. Jej ojciec na emeryturze stał się osobą zgorzkniałą, podejrzliwą oraz obsesyjnie wierzącą w teorie spiskowe. Relacja między nimi od samego początku jest niezwykle napięta, a bohaterka zaczyna podejrzewać, że za śmiercią matki może stać jej ojciec.

"Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi"

"Oszukać przeznaczenie" to popularny cykl filmów grozy, który zdobył szerokie grono fanów na całym świecie. Do tej pory powstało sześć pełnometrażowych części, z których każda opowiada o grupie bohaterów cudem unikających tragicznego wypadku. Radość z ocalenia jest jednak złudna - przeznaczenie zawsze się o nich upomina.

"Więzy krwi" to produkcja uznawana za jedną z najlepszych w serii. Akcja filmu zaczyna się w latach 60., kiedy młoda Iris ma wizję katastrofy w futurystycznej restauracji na szczycie wieży. Kolejne sceny przenoszą widzów do czasów jej potomków - jej wnuczka Stefani dozna podobnej wizji i odkryje, że śmierć chce dopaść ich wszystkich.

"Windykator"

"Brutalny były windykator wychodzi z więzienia. Trapiony poczuciem winy, wraca do swojego starego świata, żeby pomścić ofiary lichwiarzy i odkupić swoje dawne grzechy - zanim pokona go śmiertelna choroba" - czytamy w oficjalnym opisie filmu.

Produkcja przez dwa tygodnie utrzymywała się w TOP 10 najchętniej oglądanych filmów w 77 krajach. Ten tajski thriller akcji, napisany i wyreżyserowany przez Suraponga Ploensanga, zbiera świetne recenzje. Internauci sugerują wręcz, że jest to azjatycki odpowiednik "Johna Wicka". A jak jest naprawdę? O tym najlepiej przekonać się na własnej skórze!