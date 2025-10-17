Polacy oglądają na potęgę. Nowa perełka Netfliksa?
Brak pomysłu na nudny wieczór? Netflix przychodzi z pomocą! Ostatnio do biblioteki serwisu dołączyła nowa komedia, która porwała widzów. Koniecznie sprawdź niżej, jaki tytuł wywołał poruszenie!
Główną bohaterką filmu "Szczera do bólu", nowości Netfliksa, jest Bia, która pewnego dnia traci możliwość powstrzymywania emocji. Zaczyna mówić wszystko, co jej ślina na język przyniesie - bez ograniczeń. Wywołuje to niemałe zamieszanie...
Szczera do bólu" to brazylijski remake argentyńskiego filmu "Una Mujer Sin Filtro" z 2018 roku. Reżyserem jest Arthur Fontes, a w głównej roli występuje Fabulia Nnscimento. U jej boku pojawiają się m.in. Camila Queiroz, Emílio Dantas, Júlia Rabello, Louise D’Tuani, Samuel de Assis, Caito Mainier, Polly Marinho i Carla Nunes.
"Szczera do bólu" pokazuje, co wydarzyłoby się, gdybyśmy zaczęli poruszać tematy, których na co dzień nie mówimy na głos. To zabawna, ale też celna satyra, pokazana w taki sposób, że wywoła uśmiech u każdego! Nic dziwnego, że komedia już porwała tłumy na Netfliksie. Zobaczcie tylko zwiastun!
Film idealnie sprawdzi się na nudny jesienny wieczór. Rozbawi i zapewni świetną rozrywkę! Koniecznie obejrzyjcie go, zanim zniknie z serwisu. Przenieście się do współczesnego Sao Paulo, w którym Bia... nie potrafi ugryźć się w język.
Jeśli komedia nie jest w waszym guście, to polecamy zerknąć na inne propozycje Netliksa. Widzowie mogą zobaczyć już drugą część "Furiozy" z Mateuszem Damięckim, "Kobietę z kabiny dziesiątej" z Keirą Knightley w roli głównej oraz "Vinci 2" - kultowy film, który powrócił po latach.
