Polacy oglądają na potęgę. Nowa perełka Netfliksa?

"Szczera do bólu" - o czym jest film?

Główną bohaterką filmu "Szczera do bólu", nowości Netfliksa, jest Bia, która pewnego dnia traci możliwość powstrzymywania emocji. Zaczyna mówić wszystko, co jej ślina na język przyniesie - bez ograniczeń. Wywołuje to niemałe zamieszanie...

Szczera do bólu" to brazylijski remake argentyńskiego filmu "Una Mujer Sin Filtro" z 2018 roku. Reżyserem jest Arthur Fontes, a w głównej roli występuje Fabulia Nnscimento. U jej boku pojawiają się m.in. Camila Queiroz, Emílio Dantas, Júlia Rabello, Louise D’Tuani, Samuel de Assis, Caito Mainier, Polly Marinho i Carla Nunes.

"Szczera do bólu" pokazuje, co wydarzyłoby się, gdybyśmy zaczęli poruszać tematy, których na co dzień nie mówimy na głos. To zabawna, ale też celna satyra, pokazana w taki sposób, że wywoła uśmiech u każdego! Nic dziwnego, że komedia już porwała tłumy na Netfliksie. Zobaczcie tylko zwiastun!

Film idealnie sprawdzi się na nudny jesienny wieczór. Rozbawi i zapewni świetną rozrywkę! Koniecznie obejrzyjcie go, zanim zniknie z serwisu. Przenieście się do współczesnego Sao Paulo, w którym Bia... nie potrafi ugryźć się w język.

Netflix ma wiele nowości! Nie tylko wspomniana komedia

Jeśli komedia nie jest w waszym guście, to polecamy zerknąć na inne propozycje Netliksa. Widzowie mogą zobaczyć już drugą część "Furiozy" z Mateuszem Damięckim, "Kobietę z kabiny dziesiątej" z Keirą Knightley w roli głównej oraz "Vinci 2" - kultowy film, który powrócił po latach.

