Polacy obejrzą dziś uwielbianą historię miłosną. Nikt nie zmruży oka

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

"Moja dziewczyna wychodzi za mąż" to zabawna i wzruszająca komedia romantyczna, która już dziś zostanie wyemitowana w telewizji. Film z udziałem Patricka Dempseya i Michelle Monaghan od lat przyciąga widzów, pokazując perypetie miłosne w lekki i pełen uroku sposób. Poniżej zdradzamy, gdzie będzie można obejrzeć produkcję.

Uśmiechnięta para w eleganckich strojach obejmuje się i patrzy w tym samym kierunku, tworząc atmosferę bliskości i radości.
"Moja dziewczyna wychodzi za mąż" (2008)imdb.com

"Moja dziewczyna wychodzi za mąż": ta komedia romantyczna bawi widzów od lat

Życie Toma (Patrick Dempsey) to należy do udanych: wiele sukcesów, ma szczęście do kobiet i wie, że w każdej sytuacji może polegać na Hannah (Michelle Monaghan) - swojej najlepszej przyjaciółce i jedynej stałej rzeczy w jego życiu.

Zobacz również:

Mia Sara
Wiadomości

Kultowy film zapewnił jej sławę. Dlaczego nagle zniknęła?

Paulina Gandor
Paulina Gandor

Układ jest idealny do chwili, kiedy Hannah wyjeżdża do Szkocji w sześciotygodniową podróż służbową, a Tom nagle zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, jak puste jest bez niej jego życie. To właśnie wtedy podejmuje ważną decyzję - kiedy Hannah wróci, poprosi ją o rękę. Nie wszystko jednak idzie po jego myśli. Dowiaduje się bowiem, że... dziewczyna zaręczyła się z przystojnym i bogatym Szkotem. Kiedy Hannah prosi go, żeby został jej honorowym drużbą, ten niechętnie się zgadza. Ma jednak plan, jak odzyskać ukochaną.

Od samego początku, producent Neal H. Moritz wiedział, że chce zrealizować ten film z Patrickiem Dempseyem w roli głównej:

"Patrick potrafi zagrać równocześnie romantycznego faceta i drania, a widzowie cały czas darzą go olbrzymią sympatią. Oczywiście to właśnie on był pierwszą osobą, którą wzięliśmy pod uwagę do roli Toma".

Z Dempseyem na pokładzie, Moritz rozpoczął poszukiwania idealnego reżysera. Właśnie wtedy jeden z kolegów zasugerował mu obejrzenie filmu "Sixty Six" Paula Weilanda. Po zachwycie obejrzaną produkcją szybko umówił się na spotkanie z twórcą i go zaangażował.

"Paul ma wspaniałą wrażliwość komediową i jest świadom subtelności związków. Wiedziałem, że będzie w stanie pokazać prawdziwość tej historii" - mówił producent.

"Moja dziewczyna wychodzi za mąż" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Moja dziewczyna wychodzi za mąż" zostanie wyemitowany na kanale Polsat już dziś, 2 lipca o 22:20 w Polsacie.

Zobacz też:

Powstaje remake kultowego filmu Polaka. W obsadzie kolejna gwiazda

"Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego"materiały dystrybutora
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze