Polacy nie zasną. W telewizji komedia, która bawi do łez

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Druga część popularnej komedii z Markiem Wahlbergiem w roli głównej powraca dziś na ekrany telewizorów. Film ponownie śledzi losy Johna Bennetta i jego niezwykłego przyjaciela Teda. Gdzie i o której oglądać? Zdradzamy poniżej.

Dwie osoby siedzą na schodach. Mężczyzna w kraciastej koszuli i kobieta w jasnobrązowej marynarce z opuszczonym wzrokiem, obydwie osoby wyglądają na zamyślone lub zmartwione.
"Ted 2"Andrea RenaultEast News

Dzisiaj na emisji kontynuacja jednej z najbardziej kasowych komedii wszech czasów! Na ekrany powraca Mark Wahlberg, który wciela się w postać Johna Bennetta. Co tym razem czeka tytułowego Teda?

Zobacz również:

Keanu Reeves
Wiadomości

Ikona amerykańskiego kina spełnia swoje marzenia. Zagra w adaptacji mocnego komiksu

Katarzyna Ulman
Katarzyna Ulman

    "Ted 2": kontynuacja sprośnej komedii

    Bohater rozwiódł się z Lori Collins pięć miesięcy wcześniej i wciąż zmaga się z przygnębieniem, podczas gdy jego najlepszy przyjaciel, Ted, jest szczęśliwy - żeni się ze swoją dziewczyną Tami-Lynn (Jessica Barth). Jednak rok później ich związek przechodzi kryzys po gorącej kłótni, podczas której nowożeńcy postanawiają mieć dziecko. Pojawia się problem prawny: czy Ted jest osobą w świetle prawa?

    Obok Wahlberga i Barth w filmie "Ted 2" występują Amanda Seyfried i Morgan Freeman. W cameo pojawia się nawet Liam Neeson.

    "Ted 2" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

    Film "Ted 2" zostanie dzisiaj, 4 lutego, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:05.

    "Wierzymy ci" [trailer]materiały dystrybutora
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze