Dzisiaj na emisji kontynuacja jednej z najbardziej kasowych komedii wszech czasów! Na ekrany powraca Mark Wahlberg, który wciela się w postać Johna Bennetta. Co tym razem czeka tytułowego Teda?

"Ted 2": kontynuacja sprośnej komedii

Bohater rozwiódł się z Lori Collins pięć miesięcy wcześniej i wciąż zmaga się z przygnębieniem, podczas gdy jego najlepszy przyjaciel, Ted, jest szczęśliwy - żeni się ze swoją dziewczyną Tami-Lynn (Jessica Barth). Jednak rok później ich związek przechodzi kryzys po gorącej kłótni, podczas której nowożeńcy postanawiają mieć dziecko. Pojawia się problem prawny: czy Ted jest osobą w świetle prawa?

Obok Wahlberga i Barth w filmie "Ted 2" występują Amanda Seyfried i Morgan Freeman. W cameo pojawia się nawet Liam Neeson.

"Ted 2" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Ted 2" zostanie dzisiaj, 4 lutego, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:05.