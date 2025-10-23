"Purpurowe rzeki": kultowy thriller z Jeanem Reno

"Purpurowe rzeki" to francuski thriller z Jeanem Reno i Vincentem Casselem, porównywany przez krytyków do słynnych filmów: "Siedem" i "Milczenie owiec". Za reżyserię odpowiada Mathieu Kassovitz.

Akcja thrillera rozgrywa się na tle francuskich Alp. Doświadczony paryski policjant Pierre Niemans (Jean Reno) zostaje wysłany do Guernon, niedaleko Grenoble. Ma rozwiązać sprawę zagadkowego morderstwa. W miasteczku znajduje się prywatna, elitarna szkoła z tradycjami. Ofiarą okazuje się student tej właśnie szkoły. Ciało młodego człowieka odnajduje wysoko w górach alpinistka Fanny Ferreira (Nadia Fares), jedyna osoba z grona nauczycieli i studentów, która chce współpracować z Niemansem. W tym samym czasie, około 300 km od Guernon, w miasteczku Sarzac, śledztwo w sprawie zbezczeszczenia grobu prowadzi młody, porywczy policjant Max Kerkerian - były złodziej samochodów (Vincent Cassel). 10-letnia Judith Herault zginęła 20 lat temu przejechana przez ciężarówkę. Teraz zdewastowano jej grób. Kerkerian dociera do matki Judith, siostry Andree (Dominque Sanda), która po śmierci dziecka zamyka się w klasztorze.

Reklama

Te dwa pozornie nie związane ze sobą wydarzenia niespodziewanie się łączą. Dochodzi do wyjątkowo trudnej współpracy obu policjantów. Trudnej, ponieważ są dla siebie jak ogień i woda. Bardziej doświadczony Niemans niechętnie godzi się na połączenie sił z młodym, zuchwałym Maxem.

Film odniósł sukces komercyjny we Francji i stał się jednym z bardziej znanych francuskich thrillerów ostatnich dekad. Widzowie chwalili intensywność fabuły i mroczny klimat. Doceniono duet Reno–Cassel, który jest jednym z największych atutów "Purpurowych rzek".

"Purpurowe rzeki" dzisiaj w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Purpurowe rzeki" zostanie dzisiaj, 23 października, wyemitowany w Czwórce TV4 o godz. 22:40.

Czytaj więcej: Francuska legenda podbija Netflixa. Idealny seans dla całej rodziny