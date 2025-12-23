Polacy nie oderwą się od telewizora. W święta maraton kultowych komedii
Co oglądać w święta Bożego Narodzenia? Stacja Kino Polska udostępniła pełen harmonogram produkcji, które widzowie zobaczą w tym wyjątkowym czasie. Od klasyki polskiego kina przez kultowy film lat 90. po jeden z najlepszych tytułów ostatniej dekady.
W Wigilię 24 grudnia o 17:25 na Kino Polska wyemituje film Jerzego Passendorfera "Janosik" z niezapomnianą rolą Marka Perepeczki, który wciela się w tytułową postać inspirowaną legendarnym tatrzańskim zbójnikiem. O 20:00 Kino Polska pokaże kultowego "Znachora" z 1981 roku. Emisja tego legendarnego filmu w czasie jakichkolwiek świąt stała się tradycją. O 22:50 na Polaków czeka seans jednego z najgłośniejszych współczesnych polskich filmów - "Boże Ciało" w reżyserii Jana Komasy. To historia 20-letniego Daniela (w tej roli Bartosz Bielenia), który podczas pobytu w zakładzie poprawczym przechodzi duchową przemianę i marzy o kapłaństwie. Los sprawia, że w małej miejscowości zostaje omyłkowo uznany za księdza.
W dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia o 17:45 stacja pokaże "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" w reżyserii Stanisława Barei. Krzysztof Kowalewski jako dyrektor Krzakoski wikła się w serię intryg, próbując ratować i karierę, i życie osobiste. O 20:00 rozpocznie się maraton z filmami Juliusza Machulskiego. Wieczór otworzy kultowa "Seksmisja" – komedia science fiction, która stała się prawdziwym fenomenem. Drugi film Machulskiego, "Kingsajz", zostanie wyemitowany o 22:35. Produkcja opowiada o ludzkiej krainie Kingsajz oraz podziemnej Szuflandii zamieszkanej przez krasnoludki pod rządami nadszyszkownika Kilkujadka.
Drugi dzień świąt 26 grudnia przyniesie kolejne spotkania z polską komedią. O 18:00 widzowie zobaczą "Bruneta wieczorową porą" – pełną absurdalnych sytuacji historię kryminalną z udziałem m.in. Krzysztofa Kowalewskiego. O 20:00 Kino Polska pokaże film "Poszukiwany, poszukiwana" – kultową komedię z Wojciechem Pokorą w roli inżyniera Stanisława Trelika. O 21:55 świąteczne emisje zakończą "Młode wilki" w reżyserii Jarosława Żamojdy – film będący symbolem przemian lat 90.
