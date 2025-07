"Hobbit: Pustkowie Smauga": druga odsłona kultowej serii. O tym filmie mówił cały świat

"Hobbit: Pustkowie Smauga" to dalsza część niezwykłych przygód tytułowego bohatera, Bilbo Bagginsa, który wędruje w towarzystwie czarodzieja Gandalfa oraz trzynastu Krasnoludów, by odbić Samotną Górę i utracone Królestwo Krasnoludów.

Po tym, jak udaje im się przetrwać początek niezwykłej podróży, drużyna udaje się na Wschód napotykając po drodze zmieniającego postać Beorna oraz rój gigantycznych pająków w Mrocznej Puszczy. Po przygodzie z niebezpiecznymi leśnymi Elfami, Krasnoludy uciekają do Miasta na Jeziorze i wreszcie docierają do Samotnej Góry, gdzie muszą stawić czoła największemu niebezpieczeństwu - stworowi, który jest bardziej przerażający niż jakiekolwiek inny i który wystawi na próbę nie tylko ich odwagę, ale też granice przyjaźni i mądrość - smokowi Smaugowi.

Tytułową rolę w filmie zagrał nominowany do nagrody Emmy Martin Freeman ("Autostopem przez galaktykę", serial "Sherlock"). Oprócz niego w obsadzie "Hobbita" znaleźli się: nominowany do dwóch Oscarów Ian McKellen (trylogia "Władca Pierścieni", seria "X-Men"), Richard Armitrage ("Captain America: Pierwsze starcie"), Ken Stott ("Jeden dzień"), Graham McTavish ("John Rambo"), nominowany do Złotego Globu James Nesbitt ("Krwawa niedziela"), Mark Hadlow ("King Kong") oraz Evangeline Lilly ("Zagubieni"). Głosu smokowi Smaugowi udzielił brytyjski aktor Benedict Cumberbatch, gwiazda serialu "Sherlock".

Ponadto w obsadzie filmu znaleźli się aktorzy znani już z trylogii "Władca Pierścieni". W postać Galadrieli wcieliła się laureatka Oscara Cate Blanchett ("Aviator") a elfa Legolasa ponownie zagrał Orlando Bloom ("Piraci z Karaibów").

Na ekrany światowych kin "Hobbit: Pustkowie Smauga" wszedł 13 grudnia 2013 roku. Polska premiera filmu odbyła się 25 grudnia i mimo okresu świątecznego obraz przyciągnął w pierwszy weekend do kin ponad 600 000 widzów. Film zarobił globalnie prawie miliard dolarów, stając się jednym z najbardziej dochodowych tytułów 2013 roku.

"Hobbit: Pustkowie Smauga" dziś w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Hobbit: Pustkowie Smauga" zostanie wyemitowany na antenie Polsatu już dziś, 11 lipca o godzinie 19:55.

