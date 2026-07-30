Pierwszy film cyklu - "Miłość do kwadratu" - miał premierę 11 lutego 2021. Była to pierwsza polska komedia romantyczna Netfliksa. Reżyserem filmu był Filip Zylber. Krytycy nie mieli dla filmu litości, ale widzom to nie przeszkadzało. Tytuł od razu po premierze stał się numerem jeden streamingowego giganta. Dwa lata później, w lutym 2023 roku, powstał sequel "Miłość do kwadratu jeszcze raz".

"Miłość do kwadratu bez granic": popularna polska komedia romantyczna

"Miłość do kwadratu bez granic" to trzecia i zarazem finałowa część tryptyku. Za reżyserię wszystkich odsłon odpowiada Filip Zylber, a zdjęcia do ostatniej realizowano głównie w Warszawie i okolicach. Seria należy do najpopularniejszych wśród polskich komedii romantycznych, a widzowie uznają ją za prawdziwy klasyk gatunku.

Tym razem główni bohaterowie filmu - Monika (Chlebicka) i Enzo (Banasuk) planują wziąć ślub. Na drodze staje im jednak była dziewczyna Enzo, która twierdzi, że... jest jego aktualną żoną oraz matką jego dziecka. Jednocześnie Monika awansuje na dyrektorkę szkoły i musi poradzić sobie z nowym nauczycielem, który na pierwszy rzut oka wydaje się idealny, ale skrywa zaskakujący sekret - tak wygląda fabularny zarys filmu "Miłość do kwadratu bez granic".

"Miłość do kwadratu bez granic" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Miłość do kwadratu bez granic" zostanie wyemitowany dziś, 30 lipca o godz. 19:55 w Polsacie.

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