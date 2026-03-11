Polacy nie mogą się oderwać od tego kryminału z lat 90. Wbija w fotel

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Polacy coraz chętniej sięgają po tytuł "Podwójne zagrożenie", który trafił do czołówki rankingu Netfliksa. Produkcja z Ashley Judd i Tommym Lee Jonesem w rolach głównych to kryminał, który wbija w fotel. Choć często zarzuca mu się niespójność z amerykańskim prawem, widzowie mimo upływu dekad chętnie oglądają ten film.

Ashley Judd jako Libby Parsons w czarnej chustce i stroju kąpielowym przy sterze łodzi, w tle morze.
Ashley Judd w filmie "Podwójne zagrożenie"Photo12 via AFPAFP

"Podwójne zagrożenie" w reżyserii Bruce'a Beresforda opowiada historię kobiety, której życie w ułamku sekundy nieodwracalnie się komplikuje. Film z 1999 roku trafił na Netfliksa i przyciąga tłumy Polaków przed ekrany.

Mocny temat

Wehikuł czasu do lat 90. Porządny polski film ze znakomitym aktorstwem

    "Podwójne zagrożenie": kryminał detektywistyczny z lat 90.

    Główna bohaterka, Libby, prowadzi spokojne życie z mężem i małym synem. Podczas wspólnego wyjazdu dochodzi jednak do tajemniczego zdarzenia - jej mąż znika, a wszystkie okoliczności sprawiają, że to ona zostaje uznana za osobę odpowiedzialną za jego śmierć. Mimo że Libby twierdzi, że jest niewinna, trafia do więzienia.

    Po kilku latach odkrywa coś, co całkowicie zmienia jej spojrzenie na to, co się wydarzyło. Postanawia więc spróbować naprawić swoją sytuację i odzyskać to, co straciła - przede wszystkim kontakt z synem oraz prawdę o swoim mężu.

    W "Podwójnym zagrożeniu" główną rolę Libby Parsons gra Ashley Judd. Jej kuratora, Travisa Lehmana, gra Tommy Lee Jones. W postać męża Libby, Nicka Parsonsa, wciela się Bruce Greenwood.

    Film odniósł sukces finansowy, jednak jego największym problemem jest błędna interpretacja prawa, na której opiera się cała fabuła. Twórcy uprościli i przekręcili prawo, żeby historia była bardziej sensacyjna.

    "Podwójne zagrożenie": Polacy chętnie sięgnęli po film na Netfliksie

    Polacy chętnie sięgnęli po ten kryminał z końcówki lat 90. Produkcja zajmuje obecnie drugie miejsce w rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów ostatnich dni. Na pierwszym miejscu znajduje się "Maszyna do zabijania", a na trzecim "Bracia z przedmieść 3".

