"Misie": polska komedia romantyczna z Krzysztofem Zalewskim

"Misie" to pogodna komedia o współczesnych związkach i, niezależnym od czasów, poszukiwaniu prawdziwej miłości. Film bierze na warsztat mężczyzn, którzy lubią życie "bez zobowiązań". Robi to jednak bez zbędnego patosu, a z poczuciem humoru i ogromnym dystansem.

Tytułowe misie to faceci, którzy bardziej przypominają wiecznych chłopców, niż dojrzałych partnerów. W rolach zbuntowanych, czasami narcystycznych lub pogubionych życiowo mężczyzn zobaczyć można m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Przemysława Bluszcza, Wojciecha Solarza, Sebastiana Karpiel-Bułeckę, Karola Osentowskiego czy Pawła Koślika. Ich honor próbują uratować bohaterowie grani przez Karola Dziubę, Sebastiana Stankiewicza i Mateusza Rusina. Cztery przyjaciółki grane przez Małgorzatę Mikołajczak, Paulinę Gałązkę, Monikę Mariotti i Monikę Pikułę staną przed życiowymi dylematami i odpowiedzią na pytanie - czy fajni faceci faktycznie istnieją, czy są już tylko legendą?

Za scenariusz odpowiadał duet Agnieszka Porzezińska i Iwona Strzałka. Reżyserią produkcji zajął się Mariusz Malec.

"Misie" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

"Misie" zostaną wyemitowane dziś, 27 sierpnia o godzinie 22:30 w Polsacie.

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