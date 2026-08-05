Eddie Murphy udowodnił, że nie ma dla niego komediowych granic. "Gruby i chudszy 2: Rodzina Klumpów" to kontynuacja popularnej produkcji z 1996 roku, w której aktor nie tylko powrócił jako profesor Sherman Klump, ale wcielił się również w wielu członków jego ekscentrycznej rodziny.

"Gruby i chudszy 2: Rodzina Klumpów": kultowa komedia dzisiaj w telewizji

Profesor Sherman Klump postanawia raz na zawsze rozstać się ze swoim nieobliczalnym alter ego - Buddym Love, planując jednocześnie ślub z koleżanką z pracy - Denise Gains. Buddy jednak nie daje się uciszyć, nagłaśnia fakt istnienia eliksiru młodości wynalezionego przez Shermana i sprawia, iż cudowne serum staje się najbardziej pożądanym towarem na rynku. Sherman chowa eliksir w swoim domu rodzinnym, ale Buddy nie daje za wygraną. Rozpoczyna się walka "wcieleń" - Sherman musi powstrzymać Buddy'ego za wszelką cenę.

Eddie Murphy ponownie stworzył kilka zupełnie różnych postaci. Aktor wciela się m.in. w Shermana Klumpa, Buddy'ego Love'a, Mamę Klump, Papę Klumpa, Babcię Klump i innych członków rodziny. Tak wymagająca charakteryzacja była jednym z najważniejszych elementów produkcji - za efekty odpowiadał m.in. legendarny Rick Baker, zdobywca wielu Oscarów.

Choć film spotkał się z mieszanymi opiniami krytyków, wielu widzów doceniło przede wszystkim komediowy talent Murphy'ego oraz jego imponującą transformację w kolejnych bohaterów. Produkcja pozostaje ciekawostką w dorobku aktora i przykładem hollywoodzkiej komedii przełomu lat 90. i 2000.

"Gruby i chudszy 2: Rodzina Klumpów" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Gruby i chudszy 2: Rodzina Klumpów" zostanie wyemitowany dzisiaj, 5 sierpnia, o godz. 22.05 na antenie Polsatu.