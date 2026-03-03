Polacy dzisiaj zarwą nockę. W telewizji kultowy film z wybitną rolą główną

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Dzisiaj w nocy miłośnicy dobrego kina będą mogli zobaczyć w telewizji dramat "Erin Brockovich" z niezapomnianą rolą Julii Roberts. Film opowiada autentyczną historię kobiety, która przyczyniła się do jednego z największych pozwów zbiorowych w historii USA.

Kadr z filmu "Erin Brockovich" z Julią Roberts w roli głównej.
"Erin Brockovich"Photo12/7e Art/Universal PicturesAFP

Dzisiaj w telewizji prawdziwa filmowa perełka - "Erin Brockovich" z fenomenalną Julia Roberts w roli głównej. Seans tylko dla nocnych marków, którym niestraszna późna godzina emisji, ale jedno jest pewne: dla takiej historii warto zarwać nockę.

Zobacz również:

Na planie filmu "Maestro"
VOD

Netflix: najlepsze filmy na faktach. Znasz już te historie?

Karolina Kopeć
Karolina Kopeć

    "Erin Brockovich": kultowy film z Julią Roberts

    "Erin Brockovich" to dramat z 2000 roku w reżyserii Stevena Soderbergha. Film opowiada prawdziwą historię kobiety, która odegrała kluczową rolę w jednym z największych pozwów zbiorowych w historii USA przeciwko firmie energetycznej.

    Główna bohaterka, samotna matka trójki dzieci, podejmuje pracę w małej kancelarii prawnej. Przypadkowo natrafia na dokumenty medyczne powiązane z transakcjami nieruchomości w małym miasteczku Hinkley w stanie Kalifornia. Odkrywa, że firma energetyczna zanieczyściła lokalne wody gruntowe, co doprowadziło do licznych zachorowań mieszkańców. Bez formalnego wykształcenia prawniczego, lecz z ogromną determinacją Erin pomaga doprowadzić do ugody sądowej.

    W roli głównej wystąpiła Julia Roberts, która za swój wybitny występ zgarnęła Oscara. Na ekranie partnerują jej: Albert Finney, Aaron Eckhart, Marg Helgenberger i inni. Co ciekawe, prawdziwa Erin Brockovich pojawia się w filmie w epizodycznej roli jako kelnerka.

    Roberts za rolę Erin otrzymała rekordowe wówczas wynagrodzenie 20 mln dolarów.

    "Erin Brockovich" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

    Film "Erin Brockovich" zostanie dzisiaj, 3 marca, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 23:25.

    Emi Buchwald o "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Ponadczasowy film o relacjachINTERIA.PL
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze