Dzisiaj w telewizji prawdziwa filmowa perełka - "Erin Brockovich" z fenomenalną Julia Roberts w roli głównej. Seans tylko dla nocnych marków, którym niestraszna późna godzina emisji, ale jedno jest pewne: dla takiej historii warto zarwać nockę.

"Erin Brockovich": kultowy film z Julią Roberts

"Erin Brockovich" to dramat z 2000 roku w reżyserii Stevena Soderbergha. Film opowiada prawdziwą historię kobiety, która odegrała kluczową rolę w jednym z największych pozwów zbiorowych w historii USA przeciwko firmie energetycznej.

Główna bohaterka, samotna matka trójki dzieci, podejmuje pracę w małej kancelarii prawnej. Przypadkowo natrafia na dokumenty medyczne powiązane z transakcjami nieruchomości w małym miasteczku Hinkley w stanie Kalifornia. Odkrywa, że firma energetyczna zanieczyściła lokalne wody gruntowe, co doprowadziło do licznych zachorowań mieszkańców. Bez formalnego wykształcenia prawniczego, lecz z ogromną determinacją Erin pomaga doprowadzić do ugody sądowej.

W roli głównej wystąpiła Julia Roberts, która za swój wybitny występ zgarnęła Oscara. Na ekranie partnerują jej: Albert Finney, Aaron Eckhart, Marg Helgenberger i inni. Co ciekawe, prawdziwa Erin Brockovich pojawia się w filmie w epizodycznej roli jako kelnerka.

Roberts za rolę Erin otrzymała rekordowe wówczas wynagrodzenie 20 mln dolarów.

"Erin Brockovich" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Erin Brockovich" zostanie dzisiaj, 3 marca, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 23:25.