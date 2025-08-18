"2012": widowiskowy film dzisiaj w telewizji

Obraz ten to wielkie widowisko z akcją trzymającą w napięciu od pierwszych chwil. Przed wiekami Majowie pozostawili ludzkości kalendarz, który dokładnie wskazywał datę końca świata i mówił o zjawiskach, które miału mu towarzyszyć. Od tamtego czasu astrologowie odkryli starożytne teorie, numerolodzy wzory, które je potwierdzają, a geolodzy stwierdzili, że Ziemia od dawna jest skazana na taki scenariusz. Nawet rządowi naukowcy nie mogą zaprzeczyć faktom - w 2012 roku Ziemię czekają kataklizmy o niebywałej skali. Główny bohater, Jackson Curtis, stara się uratować swoją rodzinę w obliczu gigantycznych trzęsień ziemi, tsunami i erupcji wulkanicznych, gdy świat staje na krawędzi zagłady.

"2012" to katastroficzny blockbuster z 2009 roku w reżyserii Rolanda Emmericha, znanego z filmów, takich jak "Dzień Niepodległości" czy "Pojutrze". W roli głównej wystąpił John Cusack. Partnerują mu m.in. Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet, Oliver Platt, Thandie Newton. Widzowie tłumnie ruszyli do kin. Film miał budżet ok. 200 milionów dolarów i zarobił ponad 769 milionów dolarów na całym świecie.

"2012" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "2012" zostanie dzisiaj, 18 sierpnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.